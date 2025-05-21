شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل الإطلاق الرسمى.. Switch 2 يكشف عن مزايا مبتكرة لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أسابيع من إطلاقها الرسمي، أكدت شركة نينتندو أن جهازها الجديد Switch 2 سيأتي بعدد من مزايا الوصول التي تسهّل تجربة اللعب لشرائح أوسع من المستخدمين، وعلى رأسها دعم تحويل النص إلى كلام (Text-to-Speech) والترجمة الفورية الصوتية داخل ميزة GameChat المخصصة للتواصل داخل الألعاب.

وفى مقطع فيديو ترويجي نُشر عبر منصة “Bluesky” من قبل الحساب التقني المعروف OatmealDome، ظهرت ميزة GameChat الجديدة وهي تتيح للمستخدمين كتابة رسائل داخل الدردشة ليقوم الجهاز بقراءتها بصوت مسموع، مما يُعزز إمكانية التواصل داخل الألعاب خصوصًا لذوي الاحتياجات الخاصة أو في البيئات التي يصعب فيها التحدث بصوت عالٍ.

وأشار نفس المصدر إلى أن Switch 2 سيدعم توصيل لوحات مفاتيح USB لكتابة النصوص بسهولة، كما هو الحال في النسخة الأصلية من الجهاز.

إضافة إلى ذلك، تم رصد ميزة الترجمة النصية المباشرة أثناء الدردشة الصوتية، حيث يظهر صندوق نصي على جانب الشاشة يحتوي على تفريغ مباشر لما يقوله اللاعبون الآخرون، مما يساعد اللاعبين من ضعاف السمع أو من يفضلون المتابعة بصريًا على البقاء متصلين بجو اللعب.

من جهة أخرى، أوضحت نينتندو عبر بيان لموقع NintendoLife أن ميزة معدل التحديث المتغير (VRR)، والتي تساعد على عرض صور أكثر سلاسة وخالية من التقطيع، ستكون متاحة فقط في وضع اللعب المحمول، ولن تُفعّل في وضع الجهاز عند توصيله بالتلفاز (Docked Mode).

وكانت الشركة قد نشرت في البداية معلومات تفيد بدعم VRR في الوضع الثابت، لكنها أزالتها لاحقًا، وأكدت:“نينتندو سويتش 2 يدعم VRR في الوضع المحمول فقط. نعتذر عن الخطأ في المعلومات التي نُشرت سابقًا على موقعنا.”

ولم تُوضح الشركة ما إذا كان من الممكن إضافة دعم VRR للوضع الثابت عبر تحديث برمجي مستقبلي.

ومن المعروف أن Switch 2 سيدعم تشغيل الألعاب بدقة تصل إلى 4K، مع تقنية HDR، ومعدلات إطارات تصل إلى 120 إطارًا في الثانية عند توصيله بأجهزة تلفاز متوافقة.

ومن المقرر أن يُطرح الجهاز رسميًا في الأسواق بتاريخ 5 يونيو 2025، بسعر يبدأ من 449.99 دولارًا أمريكيًا، وتستهدف الشركة بيع 15 مليون وحدة خلال السنة المالية الحالية.