شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من متجر بسيط إلى إمبراطورية رقمية.. قصة أرباح App Store والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير التقني مارك جورمان، أن طريقة آبل لتحقيق أرباح من متجر التطبيقات تغير كثيراً، موضحا أنه بدأ في البداية كفكرة بسيطة عام 2008، وكان بإمكان المطورين إنشاء تطبيقات وبيعها لمستخدمي آيفون، والاحتفاظ بـ 70٪ من العائدات. تولت أبل مسؤولية الأدوات والمنصة والدعم. كانت صفقة عادلة آنذاك، وساهمت في انطلاق اقتصاد التطبيقات الحديث.

مع مرور الوقت، ساهم متجر التطبيقات في إطلاق بعضٍ من أكبر شركات التكنولوجيا التي نعرفها اليوم، مثل سبوتيفاي وسناب، وقد استطاعت هذه الشركات التوسع بفضل وجودها على نظام iOS، مما أظهر مدى قوة منظومة آبل.

وتحوّل متجر التطبيقات من سوقٍ للمطورين المستقلين إلى منصةٍ حيويةٍ للشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن طريقة جني آبل للأرباح من المتجر قد تغيرت بشكلٍ كبير، ففي هذه الأيام، لا يأتي أيٌّ من الإيرادات تقريبًا من الأشخاص الذين يدفعون مقابل تنزيل التطبيقات، بل يأتي حوالي 99% منها مما يشتريه المستخدمون داخل التطبيقات نفسها.

يشمل ذلك الاشتراكات ومحتوى الألعاب والمنتجات الرقمية، وكلها متاحة بنقرة واحدة.

وأضاف أن الأمر كان بسيطاً على المستخدمين، إذ لا يحتاجون إلى إدخال أرقام بطاقات الائتمان أو التعامل مع خدمات دفع أخرى، بعدما أصبح كل شيء يُدار من مكان واحد عبر نظام Apple، بما في ذلك إدارة الفواتير والاشتراكات.

ويستفيد المطورون أيضًا من بعض الجوانب، حيث تُدير Apple المدفوعات، وتُقدم الدعم، وتُروّج للتطبيقات، كما تُوفر أدوات مثل التحليلات ومشاركة العائلة.

ولكن في المقابل، تأخذ Apple نسبةً من الرسوم، وهي 15% للمطورين الصغار و30% للمطورين الكبار.

وقد أصبحت هذه الرسوم تحديدًا موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث يرى العديد من المطورين أنها مرتفعة للغاية، خاصةً مع فرض خدمات أخرى مثل Stripe وPayPal رسومًا تُقارب 3%، في حين تُجادل آبل بأن عمولتها لا تقتصر على معالجة المدفوعات فحسب، بل تشمل أيضًا منع الاحتيال، وخدمة العملاء، والترويج للتطبيقات، والتكامل السلس بين أجهزة آبل.

ومع ذلك، لا يرى الجميع أن هذا يُبرر التكلفة الإضافية، خاصةً للشركات التي تُجري عمليات شراء كبيرة داخل التطبيقات وحتى مع هذا التراجع، لا يزال متجر التطبيقات جزءًا كبيرًا من أعمال آبل. وكما يشير جورمان، لم يعد مجرد متجر، بل أصبح أحد أكثر منصات آبل ربحية، وجزءًا أساسيًا من إمبراطوريتها التي تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا النموذج سيتغير تحت ضغط المطورين والجهات التنظيمية،لكن في الوقت الحالي، لا يزال المتجر يجني مليارات الدولارات سنويًا.

