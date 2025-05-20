شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد من جوجل يمنحك رقابة أكثر صرامة لإدارة وقت طفلك على الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل مؤخرًا بتحديث تطبيق Family Link بواجهة مُعاد تصميمها وميزات إشراف جديدة، مما يمنح الآباء أدوات أكثر فعالية لإدارة نشاط أطفالهم الرقمى ووقت استخدامهم للشاشة.

يتوفر التحديث الآن لجميع هواتف وأجهزة Android اللوحية التى تدعم تطبيق Family Link، وهو متوفر الآن.



ويقدم تطبيق Family Link الآن ثلاثة أقسام مركزية تتضمن وقت الشاشة وعناصر التحكم والموقع، حيث يوفر قسم "وقت الشاشة" جميع الأدوات اللازمة لتتبع أنشطة الشاشة، مع تمكين أولياء الأمور من وضع قيود زمنية لكل تطبيق على حدة، وضبط وظيفتي "وقت التوقف عن العمل" و"وقت الدراسة".

ومن خلال قسم "عناصر التحكم"، يتمكن أولياء الأمور من الوصول بسهولة إلى موافقات تطبيقات Google Play، بالإضافة إلى إعدادات الخصوصية وقيود الويب لمتصفحات Chrome وYouTube وSearch، حيث تتيح علامة تبويب الموقع للآباء الاطلاع على موقع جهاز طفلهم وحالة بطاريته فورًا.

وللآباء الذين لديهم أكثر من طفل، يتيح تطبيق Family Link الآن التبديل بسهولة بين الملفات الشخصية، مما يُسهّل إدارة حسابات متعددة من جهاز واحد.

وأصبحت الآن ميزة "وقت الدراسة"، التي كانت مقتصرة سابقًا على ساعات Fitbit ACE LTE الذكية وساعة Galaxy للأطفال، تمتد لتشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android.

وتتيح هذه الميزة لأولياء الأمور تحديد فترات زمنية يتم فيها تقييد جهاز طفلهم أو كتم صوته خلال ساعات الدراسة، وخلال "وقت الدراسة"، يحد النظام من استخدام التطبيقات والوصول إلى الإشعارات، مع إبقاء الأدوات التعليمية في متناول الطلاب.

وباستخدام هذه الميزة، يمكن للوالدين تحديد فترات راحة أثناء ساعات الدراسة مثل وقت الغداء أو وقت الاستراحة، وتحديد التطبيقات التي تظل متاحة أثناء وقت الدراسة والأوضاع المخصصة الأخرى.

من التحسينات القادمة أيضًا إمكانية إدارة جهات الاتصال بواسطة الوالدين، حيث يمكن للوالدين إدارة أذونات جهات اتصال أطفالهم مباشرةً عبر تطبيق Family Link، ويسمح النظام للأطفال بطلب إضافة جهة اتصال، ولكن لن يُسمح بالوصول إلا لجهات الاتصال التي تم التحقق منها.

تعتمد هذه الميزة على الإمكانيات المتوفرة في ساعات جوجل الذكية المخصصة للأطفال، والتي ستتوفر لجميع مستخدمي هواتف أندرويد.

كما تُفعّل جوجل ميزة حماية الرسائل افتراضيًا للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مما يُرشّح المحتوى الحساس مع الحفاظ على أمان الاتصالات، مع ذلك، يُمكن للمستخدمين إلغاء تفعيل هذه الميزة.

وتستعد جوجل أيضًا لإطلاق محفظة جوجل للأطفال خلال الأشهر المقبلة. سيتمكن الآباء من إضافة البطاقات إلى حسابات أطفالهم، وتعيين الأذونات، وتتبّع الإنفاق، مما يمنح الأطفال القدرة على إجراء عمليات شراء عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) أو حمل التذاكر الرقمية وبطاقات الهدايا بأمان.