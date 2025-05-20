شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر يظهر اليوم فى نصف إضاءته فقط.. تعرف على مرحلته الحالية والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 23 يومًا، وهو في مرحلة تسمى بالربع الأخير التى يظهر فيها نصف القمر فى السماء، حيث تبلغ نسبة إضاءته 51%، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد ضوء فضى.

وفقا لما ذكره موقع space، تحدث المراحل الأربع الرئيسية للقمر (القمرالجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر في أبهى صوره.

هذه المرحلة من القمر التى تبدأ اليوم هي "قمر الربع الأخير"، والمعروفة أيضًا باسم قمر الربع الثالث، وسيظهر النصف الأيسر فقط من القمر مضاءً، كما يُرى من الأرض،ف ما سنراه هو نصف القمر فقط (الربع) الذي سيُضاء في هذه المرحلة.

وفقًا لوكالة ناسا، عادةً ما يضىء القمر فى الربع الأخير حوالي منتصف الليل ويظل فى السماء حتى يظهر سطوع الشمس.