تكنولوجيا: ظهور هاتف Realme C71 في اختبارات الأداء وشهادات الاعتماد الرسمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد C71 الذي يُعد امتدادًا لسلسلة هواتفها الاقتصادية، ليخلف C61 الذي تم إطلاقه في الصيف الماضي. وقد ظهر الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench تحت رقم الطراز RMX5303، مما يكشف عن بعض تفاصيله المبكرة.

زُوّد Realme C71 بمعالج Unisoc T7250، المعروف سابقًا باسم T615، وهو معالج يدعم شبكات الجيل الرابع فقط، ما يعني غياب دعم 5G، وهو أمر ليس مستغربًا نظرًا لعدم دعمه في C61 أيضًا. الهاتف سيأتي بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت، وهي نفس السعة التي وفّرها الجيل السابق.

من ناحية البرمجيات، سيعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة Realme UI المخصصة. وقد تم اعتماده رسميًا في ماليزيا من قبل هيئة SIRIM، وهو ما يؤكد رقم الطراز الذي ظهر في التسريبات. كما كشفت شهادة سابقة أن الهاتف سيدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45 واط.

حتى الآن، لا تزال باقي المواصفات غير معلنة، لكن كل الدلائل تشير إلى أن C71 سيكون بمثابة تحسين طفيف على C61 مع الحفاظ على نفس الفئة السعرية المستهدفة.

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