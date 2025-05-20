شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. كيف تستعيد إشارة هاتفك المحمول وخدمة الانترنت من جديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه عدد من المستخدمين أزمة في استقبال االإشارة على الهاتف المحمول والتي تعني أنك غير قادر على الوصول إلى الإنترنت بنطاق ترددي كافٍ أو عدم تمكنك من الاتصال بشخص ما من خلال مكالمة، وهناك أسباب مختلفة يمكن أن تؤثر على قدرة هاتفك على الحصول على استقبال جيد للشبكة الخلوية، وهناك العديد من الحيل التي يمكنك استخدامها للحصول على تعزيز سريع.

وفيما يلي بعض التقنيات البسيطة التي يمكن أن تساعدك في استعادة اتصالك عبر هاتفك من جديد:1. تأكد من إزالة الحافظة ومحاولة الاتصال مرة أخرى:

يجب ملاحظة أن بعض حافظات الهواتف، وخاصة الحافظات ذات الطراز المصد، غالبًا ما تكون مصنوعة من المعدن، وهذا يمكن أن يعيق إشارة الهاتف تمامًا، حيث تواجه الإشارات صعوبة في الانتقال عبر المعدن، لذا، تأكد من تجنب الحافظات المعدنية عندما يكون لديك اتصال خلوي ضعيف.

2.تفعيل وضع الطيران

هناك سبب بسيط آخر لكون تبديل وضع الطيران وإيقاف تشغيله يعمل بشكل جيد، وهو أنه عندما تفعل ذلك، يبحث هاتفك فعليًا عن أقرب الأبراج في منطقتك، ويتصل بالبرج الذي يحتوي على أفضل إشارة متاحة، لذا، في حالة اتصال هاتفك ببرج ذي إشارة ضعيفة، فإن القدرة على الاتصال بأقرب برج قد تحل مشاكلك بالفعل.

3.تحقق من بطاقة SIM

في بعض الأحيان، عندما تقوم بتغيير بطاقات SIM بشكل متكرر، فإن عملية إدخالها وإخراجها تسبب احتكاكًا، وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى تآكل بطاقة SIM الخاصة بك. لذا، إذا كانت لديك بطاقة SIM قديمة جدًا، فتأكد من أن نقاط الاتصال تعمل بشكل صحيح، إذا لم يكن الأمر كذلك، فاطلب من مزود الخدمة الخاص بك إصدار بطاقة SIM جديدة لك.

4. ضبط إعدادات الشبكة الخاصة بك

في بعض الأحيان، قد يساعد إعادة تعيين إعدادات الشبكة على هاتفك أيضًا في عودة الأمور إلى طبيعتها وللقيام بذلك على iPhone، تحتاج إلى التوجه إلى عام، ثم التمرير لأسفل إلى نقل أو إعادة تعيين iPhone، والنقر فوق إعادة تعيين، ثم تحديد إعادة تعيين إعدادات الشبكة.

و يمكنك القيام بنفس الشيء على Android أيضًا، فقط ابحث عن إعادة تعيين الشبكة في تطبيق الإعدادات (قد يختلف ذلك وفقًا لطراز الهاتف وصنعه).