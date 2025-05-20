شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة جديدة بين آبل وEpic Games.. المحكمة تستمر فى الضغوط وتتهمها بتجاهل القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب قاضٍ فيدرالي من شركة آبل الموافقة على طرح لعبة فورتنايت على متجر التطبيقات الأمريكي أو العودة إلى المحكمة لشرح الأساس القانوني لعدم قيامها بذلك.

و أكدت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز، أن المحكمة تلقت أحدث التماس من شركة Epic Games، والذي تطالب فيه آبل بالموافقة على طرح لعبة فورتنايت على متجر التطبيقات.

لذا طلبت القاضية بوضوح من شركة آبل أن تُبيّن للمحكمة "السلطة القانونية التي تدّعي آبل بموجبها أنها تستطيع تجاهل أمر المحكمة".

كما أشارت إلى أن آبل ستحتاج إلى العودة إلى المحكمة لتوضيح الوضع في حال عدم معالجة الأمر، قائلة: "آبل قادرة تمامًا على حل هذه المشكلة دون إحاطة إضافية أو جلسة استماع"، قبل أن يُضيف أن على آبل تسمية مسؤول الشركة المسؤول عن ضمان الامتثال لقرار المحكمة.

يأتي هذا في أعقاب حكمها السابق، حيث هاجمت القاضية آبل بشدة لمحاولتها التحايل على أوامر المحكمة واتهمت الشركة التقنية بالكذب تحت القسم

بعد حصولها على حق تضمين روابط لآليات دفع خارجية في تطبيقها، أعادت شركة Epic Games تقديم لعبة Fortnite إلى متجر التطبيقات الأمريكي.

ومع ذلك، أبلغت Apple شركة تطوير الألعاب بأنها قررت عدم اتخاذ أي إجراء بشأن طلب Epic Games حتى تصدر محكمة الدائرة التاسعة حكمها بشأن طلب Apple المعلق بوقف جزئي للأمر القضائي الجديد.

وبمعنى آخر، صرّحت شركة Apple بأنها غير مُلزمةٍ بالموافقة على التطبيق حتى انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة باستئنافها.

قدّمت شركة Epic Games يوم الجمعة طلبًا لإجبار المحكمة على تنفيذ الأمر القضائي، نظرًا لقرار Apple.

يأتي هذا التهديد القانوني الأخير في أعقاب معركةٍ قضائيةٍ استمرت لسنواتٍ بشأن سياسات متجر تطبيقات Apple، التي حرمت مُطوّري التطبيقات لفترةٍ طويلةٍ من حقّ ربط تطبيقاتهم بخيارات دفعٍ خارجيةٍ دون دفع عمولةٍ لشركة Apple.