علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تحديث One UI 7 يصل إلى Samsung Galaxy A55 رسميًا في أوروبا

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: تحديث One UI 7 يصل إلى Samsung Galaxy A55 رسميًا في أوروبا 1/2
  • تكنولوجيا: تحديث One UI 7 يصل إلى Samsung Galaxy A55 رسميًا في أوروبا 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج تحديث One UI 7، المبني على نظام أندرويد 15، لهاتف Galaxy A55 في الأسواق الأوروبية. جاء التحديث مع رقم الإصدار A556BXXU7BYDB، ويبلغ حجمه حوالي 3 جيجابايت.

ما الجديد في التحديث؟

بالإضافة إلى مزايا واجهة One UI 7 الجديدة، يضيف التحديث أيضًا تصحيح الأمان الخاص بشهر مايو 2025، مما يعزز من حماية الهاتف واستقراره.

إذا كنت من مستخدمي Galaxy A55 في أوروبا ولم يصلك التحديث بعد، يمكنك التحقق منه يدويًا من خلال التوجه إلى: الإعدادات > تحديث البرنامج > تنزيل وتثبيت.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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