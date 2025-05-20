تكنولوجيا: إطلاق Meizu Note 22 و Note 22 Pro بتصميم مألوف ولمسات متجددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادت Meizu إلى الساحة العالمية بقوة، معلنة عن إطلاق خمسة هواتف ذكية دفعة واحدة، من بينها Meizu Note 22 وNote 22 Pro، واللذان كانا قد ظهرا سابقًا في الصين تحت اسم Note 16 وNote 16 Pro.

جاء الهاتف بشاشة IPS LCD بقياس 6.78 بوصة بدقة +FHD وتردد 120Hz، مع كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية ضخمة بسعة 6600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 40 واط. يعمل الجهاز بمعالج Unisoc T8200 ويأتي بنظام Flyme AIOS الجديد من Meizu.

أما الإصدار الأقوى Note 22 Pro، فقد حصل على شاشة AMOLED بنفس القياس والدقة، مع معالج Snapdragon 7s Gen 3. ويضم الهاتف كاميرتين في الخلف: رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، مع بطارية سعة 6200 مللي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 80 واط.

يأتي Meizu Note 22 بثلاثة ألوان: الأبيض الثلجي، الأسود الحجري، والأحمر الناري، ويتراوح سعره بين 169 و229 دولارًا حسب الذاكرة الداخلية وسعة الرام.

أما Note 22 Pro فيتوفر بألوان الأبيض السحابي، الأزرق البحيري، والرمادي النجمي، بأسعار تبدأ من 299 دولارًا وتصل إلى 369 دولارًا.

سيتم طرح الهواتف الجديدة في أسواق روسيا وإسبانيا وماليزيا وفيتنام أولًا، مع خطط للتوسع لاحقًا إلى أكثر من 30 دولة ضمن آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وأوروبا.

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