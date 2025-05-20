شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ستارلينك" تطلق خدماتها فى بنجلاديش لتعزيز الوصول إلى الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة "ستارلينك"، التابعة للملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" والمملوكة لشركة "سبيس إكس"، خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الإنترنت الموثوق وغير المنقطع في أنحاء البلاد، وذلك في إطار جهود الحكومة الانتقالية لتعزيز البنية التحتية الرقمية.



ووفقا لوكالة أنباء بنجلاديش، أكد محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي يتولى رئاسة الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، أن الاتفاق مع "ستارلينك" يوفر خدمة لا يمكن تعطيلها في حال حدوث اضطرابات سياسية مستقبلًا.



وكتبت الشركة - في منشور على منصة "إكس" : "الإنترنت عالي السرعة ومنخفض الكمون من ستارلينك أصبح متاحًا الآن في بنجلاديش".

وقال فايز أحمد طيب، مساعد رئيس الوزراء، إن الخدمة أصبحت متاحة على مستوى البلاد، بأسعار تبدأ من 4,200 تاكا (35 دولارا) شهريا، بالإضافة إلى دفعة أولى قدرها 47,000 تاكا لتجهيز معدات الاتصال.



وأضاف: "هذا يوفر بديلا مستداما لعملاء الفئة المتميزة للحصول على خدمات إنترنت عالية الجودة وعالية السرعة"، وكانت السلطات قد أقدمت على تعليق خدمات الإنترنت والرسائل النصية خلال موجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في يوليو من العام الماضي، ما أثار الحاجة إلى إيجاد بدائل موثوقة وغير قابلة للتعطيل.

وتشهد "ستارلينك" توسعا سريعا في مختلف أنحاء العالم، حيث تعمل الآن في أكثر من 70 دولة، مع تركيز خاص على التوسع في الأسواق الناشئة مثل الهند وبنجلاديش.