شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تباين أسعار العملات المشفرة بعد إقرار قانون لتنظيم العملات "المستقرة" فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل تفاعل المستثمرين مع تطورات تشريعية بارزة في الولايات المتحدة، حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد ينظم العملات "المستقرة"، في خطوة تعزز من شرعية الأصول الرقمية.



وأشارت منصة "كوين ماركت كاب"، إلى استقرار عملة "بيتكوين" عند مستوى 105,359.81 دولار، محتفظة بحصة تبلغ نحو 62.9% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة.



وفي المقابل.. ارتفعت عملة إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.75% إلى 2,533.33 دولار، بينما تراجعت ريبل بنسبة 1.65% لتسجل نحو 2.3492 دولار.



وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة نحو 3.33 تريليون دولار، في حين قفز إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 15.45% ليصل إلى 126.9 مليار دولار، وفقا لبيانات المنصة.



وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوتوا، أمس الإثنين، بأغلبية 66 صوتا مقابل 32 لصالح المضي قدما في مشروع قانون يهدف إلى تنظيم العملات المستقرة، حيث يلزم مصدريها بالاحتفاظ باحتياطيات من الأصول السائلة والآمنة، إلى جانب الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال.



وتعتبر العملات "المستقرة" هي نوع من العملات الرقمية المصممة للحفاظ على قيمة ثابتة مرتبطة عادة بعملة تقليدية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو أحيانا بسلع مثل الذهب، وتهدف إلى تقليل تقلبات الأسعار الشديدة التي تعرف بها العملات المشفرة، وتوفير وسيلة دفع وتحويل أموال رقمية أكثر استقرارا وسهولة في الاستخدام اليومي.