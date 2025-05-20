تكنولوجيا: ASUS ROG تطلق حواسب محمولة للألعاب مدعومة بوحدات NVIDIA 5060 الرسومية الجديدة #Computex2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في معرض Computex 2025، كشفت ASUS ROG عن اعتمادها لوحدات NVIDIA GeForce RTX 5060 الرسومية الجديدة في عدد من حواسبها المحمولة المخصصة للألعاب ضمن سلسلات Strix وZephyrus وTUF، وذلك في نسخ مدعومة بمعالجات إنتل وAMD.

أبرز الأجهزة الجديدة:

Strix: تشمل G16 وG18، وتأتي حتى بمعالج Intel Core Ultra 9 275HX أو AMD Ryzen 9 8940HX، مع دعم حتى 32 جيجابايت من ذاكرة DDR5، وشاشة ROG Nebula المميزة بتردد 240Hz وزمن استجابة 3ms.

Zephyrus: تشمل G14 وG16، وتجمع بين الأداء العالي والتصميم النحيف بوزن يبدأ من 1.57 كجم فقط. تأتي G14 بمعالج AMD Ryzen AI 9 HX 370، بينما تقدم G16 خيارات Intel وAMD.

TUF Gaming: تضم A14، A16، A18 وF16. يتميز A14 بالنحافة والوزن الخفيف، بينما يُعد A18 أول حاسب TUF بشاشة 18 بوصة مع معدل تحديث 144Hz وتغطية DCI-P3 كاملة.

تعد NVIDIA المستخدمين بسرعة مضاعفة مقارنة بالجيل السابق، بالإضافة إلى تقنيات DLSS 4، ومعمارية Blackwell RTX، وتحسينات في جودة الصورة وانخفاض زمن الاستجابة.

تبدأ التوفرات في مايو ويونيو 2025 حسب الطراز، عبر متجر ASUS الرسمي وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة.

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