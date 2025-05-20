تكنولوجيا: دعم Stream Deck في فأرة CORSAIR الجديدة SCIMITAR ELITE اللاسلكية #Computex2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركتا CORSAIR وElgato خلال معرض Computex 2025 عن تعاون جديد يدمج فأرة الألعاب اللاسلكية SCIMITAR ELITE WIRELESS SE مع خاصية Stream Deck.

بعد استحواذ CORSAIR على Elgato في 2018، أصبحت هذه الشراكة تعكس تعاونًا متطورًا بين العلامتين التجاريتين لخدمة جمهور اللاعبين والمبدعين.

تتميز فأرة SCIMITAR ELITE WIRELESS SE بأنها فأرة MMO لاسلكية تحتوي على 16 زرًا قابلًا للبرمجة، من بينها 12 زرًا جانبيًا يسهل الوصول إليها بواسطة الإبهام.

وفي الوقت نفسه، تعتبر تقنية Elgato Stream Deck أداة مهمة للمذيعين والمبدعين، حيث تسمح بتنفيذ الأوامر بسرعة عبر الضغط على زر واحد.

وشرح توبياس برينكمان، نائب الرئيس ومدير عام ملحقات الألعاب في CORSAIR، أن دمج فأرة SCIMITAR ELITE WIRELESS SE مع Stream Deck يفتح آفاقًا جديدة للمستخدمين، حيث يمكنهم الآن برمجة الأزرار الجانبية لتأدية وظائف متعددة من خلال خاصية Virtual Stream Deck.

وأضاف أن هذا التكامل يمنح المستخدمين حرية تصميم إعداداتهم بما يتجاوز الألعاب إلى بيئة العمل اليومية.

وأكد جوليان فيست، المدير العام لـ Elgato، أن هذا التعاون يجعل الفأرة أكثر من مجرد أداة تحكم في الألعاب، إذ يمكنها التحكم في كامل الإعدادات مثل الصوت والإضاءة والاجتماعات والماكروز، بفضل التكامل العميق مع نظام Stream Deck.

تتيح برمجيات Stream Deck للمستخدمين تخصيص الأزرار وتحميل الإضافات والملفات الشخصية عبر متجر Elgato، مما يعزز من سهولة الاستخدام وفعاليته.

وفي الختام، أكدت CORSAIR وElgato أن هذا التعاون هو البداية فقط، حيث ستواصل CORSAIR خلال 2025 تطوير المزيد من التكاملات لتعزيز تجربة المستخدم ورفع مستوى الأداء والرضا لدى عملائها.

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