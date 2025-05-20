تكنولوجيا: TECNO تكشف عن حاسب Megabook S16 الذكي بشاشة 16 بوصة وتقنيات ذكاء اصطناعي #Computex2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال فعاليات معرض Computex هذا العام في تايوان، أعلنت TECNO عن مجموعة جديدة من الحواسب المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتصدرها الحاسب Megabook S16 الذي يأتي بشاشة قياس 16 بوصة، ويُعد أول حاسب من هذا النوع تطلقه الشركة. كما شملت التشكيلة الجديدة طرازات أخرى مثل Megabook S14 وT14 Air وK155 وK14S.

يعمل حاسب Megabook S16 بمعالج Intel Core i9-13900HK الذي يضم 14 نواة و20 خيط معالجة، ويصل تردده إلى 5.4 جيجاهرتز. ويقترن هذا المعالج بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بسعة 16 أو 32 جيجابايت، بالإضافة إلى وحدة تخزين من نوع PCIe 3.0 SSD تصل سعتها إلى 2 تيرابايت.

تتميز الشاشة بحواف فائقة النحافة ودقة عرض 1920×1200 بكسل بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، مع تغطية كاملة (100%) لنطاق ألوان sRGB، ما يجعلها مثالية للمهام البصرية والمونتاج.

ورغم حجم الشاشة الكبير، يبلغ وزن الحاسب 1.3 كجم فقط، مع سمك لا يتجاوز 14.9 ملم، ما يجعله من بين الأخف وزناً في فئته. ويستمد الجهاز طاقته من بطارية بسعة 75 واط/ساعة، وتؤكد TECNO أنها توفر حتى 11 ساعة من الاستخدام المتواصل.

أما فيما يخص قدرات الذكاء الاصطناعي، فقد دُمج الجهاز بعدد من الميزات الذكية مثل AI Gallery، وAI Meeting Assistant، ومساعد Ella AI، إلى جانب أدوات مثل AI PPT وAI Drawing. وتعتمد هذه الوظائف على نموذج DeepSeek V3، ما يتيح للمستخدمين الاستفادة من مساعد افتراضي فعال سواء في المهام المتصلة أو غير المتصلة بالإنترنت.

حتى الآن، لم تكشف TECNO عن أسعار أو مواعيد توفر الأجهزة الجديدة.

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