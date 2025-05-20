علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: القمر الاصطناعى التتبعى الصينى "تشيوهتشياو-2" جاهز لدعم البعثات القمرية

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تكنولوجيا: القمر الاصطناعى التتبعى الصينى "تشيوهتشياو-2" جاهز لدعم البعثات القمرية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مختبر استكشاف الفضاء السحيق في الصين أن القمر الاصطناعي التتبعي الصيني "تشيوهتشياو-2" يعمل بسلاسة وجاهز لدعم البعثات القمرية العالمية.

وذكر المختبر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الثلاثاء - أن القمر الاصطناعي، الذي دعم اتصالات الأرض - القمر لمهمة "تشانغ آه-6" الصينية التي جلبت عينات من الجانب البعيد للقمر، سيوفر خدمات التتبع للبعثات القمرية من الصين ودول أخرى.

وفي مارس من العام الماضي، تم إطلاق "تشيوهتشياو-2"، المعروف أيضا باسم (جسر العقعق-2)، وهو مجهز بثلاث حمولات علمية - كاميرا تعمل بتقنية الآشعة فوق البنفسجية القصوى، وجهاز تصوير ذري محايد نشط ثنائي الأبعاد مشفر، ونظام تجربة قياس التداخل الأساسي الطويل جدا بين الأرض والقمر.

ويستعد "تشيوهتشياو-2" للعب دور حاسم في مهمتي "تشانغ آه-7" و "تشانغ آه-8" المستقبليتين للبلاد.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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