تكنولوجيا: TECNO تفاجئ الجميع بإطلاق أجهزة قابلة للارتداء تحدث ضجة كبيرة #Computex2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت TECNO عن أحدث ابتكاراتها في مجال الأجهزة القابلة للارتداء خلال معرض Computex 2025، حيث أطلقت مجموعة متكاملة تضم: Watch 3 Active، وWatch 3 Pro، وسلسلة TECNO AI Glasses، وسماعات True 2 Earbuds.

وتجمع هذه الأجهزة بين التصميم العصري والأنيق والتكنولوجيا المتقدمة، ما يعكس التزام الشركة بتقديم حلول ذكية تناسب الحياة اليومية.

جاءت ساعة TECNO Watch 3 Active بشاشة HD مقاس 2.02 بوصة، وهيكل معدني عالي الكثافة، وزجاج فائق الصلابة لمتانة أكبر. وتدعم الساعة أكثر من 100 وضع رياضي، و150 واجهة ساعة قابلة للتخصيص، إلى جانب ميزة الاتصال المحسن عبر البلوتوث.

كما تتمتع بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، وبطارية تدوم حتى 12 يومًا، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يعيشون حياة نشطة.

أما ساعة TECNO Watch 3 Pro، فقد طُوّرت انطلاقًا من الإصدار Active، لتقدم تصميمًا فخمًا وشاشة لمس عالية الدقة، إلى جانب مزايا متقدمة لمتابعة الصحة مثل مراقبة معدل ضربات القلب وتحليل النوم. وتدعم الساعة الاتصال عبر البلوتوث والواي فاي، إضافة إلى المساعدات الصوتية وتكامل التطبيقات.

وفي خطوة لافتة، طرحت TECNO نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتوفر في نموذجين: TECNO AI Glasses وTECNO AI Glasses Pro. وتأتي هذه النظارات بكاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسات بتقنية ColorVisionary، وميزة SmartSnap للتصوير الذكي.

ويعمل مساعد Ella AI على التعرف الفوري على الأجسام، وتقديم مراجعات المطاعم، ودعم الترجمة لأكثر من 100 لغة. بينما تتميز نسخة Pro بتقنية عرض AR باستخدام WaveGuide، تم تطويرها بالشراكة مع Meta-Bounds، وتوفر شاشة MicroLED وسطوع يصل إلى 1500 شمعة، لتجربة تفاعلية أكثر سلاسة.

أما في ما يخص الصوت، فقد أطلقت TECNO سماعات True 2 Earbuds، التي تقدم تجربة صوتية غامرة بفضل محركَي صوت (11 مم + 10 مم)، وصوت ثلاثي الأبعاد، وعزل ضوضاء هجين بقدرة تصل إلى 45 ديسيبل.

وتحتوي كل سماعة على ستة ميكروفونات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المكالمات، مع زمن استجابة منخفض يصل إلى 70 مللي ثانية. وتعد الشركة بعمر بطارية يصل إلى 40 ساعة، مع دعم للشحن السريع.

من خلال هذه المجموعة، أثبتت TECNO أنها لم تترك مجالًا من مجالات الأجهزة القابلة للارتداء دون أن تغطيه، حيث دمجت الذكاء الاصطناعي، والتواصل الذكي، وتتبع الصحة، والتجارب الغامرة في حزمة واحدة مبهرة في Computex 2025.

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