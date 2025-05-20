تكنولوجيا: تزايد الطلب على أجهزة الأمن الذكية في السعودية مع ازدياد الاعتماد على حلول المراقبة المتقدمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الرياض، المملكة العربية السعودية– 20 مايو 2025: يشهد قطاع المراقبة الذكية للمنازل في المملكة العربية السعودية نموًا غير مسبوق، مدفوعًا بتزايد اعتماد السكان على حلول ذكية تعزز الشعور بالأمان والطمأنينة1. ووفقًا لبحث جديد أجرته Ring، أكد 91% من السعوديين أنهم يشعرون براحة أكبر عند وجود كاميرا مراقبة ذكية في منازلهم، مما يعكس الطلب المتنامي على أنظمة المراقبة المنزلية المتقدمة2.

وكشفت الدراسة3 أن 84% من سكان المملكة يخططون لشراء كاميرات مراقبة ذكية جديدة، مدفوعين بعوامل رئيسية تشمل تعزيز الشعور بالطمأنينة، وجودة الفيديو المحسّنة، وسهولة التركيب. أما فيما يتعلق بأكثر الاستخدامات شيوعًا لهذه الأجهزة، فقد أفاد المشاركون في الدراسة بأنهم سيستخدمون الكاميرات لحماية الممتلكات الثمينة، ومتابعة الأطفال عن كثب، والتواصل مع مندوبي توصيل الطلبات 4.

مع تزايد الاعتماد على حلول المنازل الذكية في السعودية، أصبحت أنظمة المراقبة القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) خيارًا شائعًا بفضل مزاياها المتقدمة5 . وتبرز شركة Ring في هذا المجال بتقديم تقنيات متطورة مثل تنبيهات العرض المسبق للفيديو (Video Preview Alerts)، والعرض المباشر المطوّل (Extended Live View)، والعرض المباشر المتواصل (Continuous Live View)، ومكالمات الجرس التفاعلية (Doorbell Calls) توفر هذه الميزات مستوى إضافيًا من الطمأنينة للمستخدمين في المملكة، حيث تمكّنهم من مراقبة أطفالهم أثناء اللعب في الخارج، والاطمئنان على حيواناتهم الأليفة عند تركها بمفردها، فضلاً عن إمكانية التواصل المباشر مع الزوار من أي مكان عبر الجرس الذكي.

وتعليقاً على نتائج هذه الدراسة، قال محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال – الأسواق الناشئة – Ring: “تُظهر دراساتنا للسوق تزايد الطلب على حلول أمن منزلي موثوقة وعالية الجودة في السعودية. وفي Ring نلتزم بتقديم تقنيات ذكية وسهلة الاستخدام، تمنح المستخدمين رؤية أوضح ، مما يعزز شعورهم بالتحكم الكامل في أمان منازلهم.”

جدير بالذكر أن 87% من المشاركين في الدراسة ذكروا أن الكاميرات الذكية باتت ضرورية لتعزيز أمن منازلهم6، مما يعكس الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الذكية في الحياة اليومية. وبفضل سهولة الإعداد، ومزايا الفيديو عالي الدقة، والخصائص الذكية التي تقدمها Ring، أصبح بإمكان السعوديين دمج حلول المراقبة الذكية في منازلهم بكل سهولة، مما يوفر لهم مزيدًا من الراحة والطمأنينة.