شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة ألغاز جديدة على Playdate بأسلوب قصصي وكوميك تفاعلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من عشاق ألعاب الألغاز بأسلوب غير تقليدي، فقد تكون “Escape the Boardgame” على جهاز Playdate خيارًا مثاليًا لك. هذه اللعبة الجديدة تُقدَّم بأسلوب القصص المصوّرة التفاعلية، وتمزج بين الألغاز الذكية والتصميم الكارتوني المميز في تجربة فريدة ومليئة بالدفء.

تدور أحداث اللعبة حول شخصيتين، أليكس وسارة، يلتقيان لأول مرة في العالم الواقعي بعد تعارفٍ إلكتروني، لكن بدلًا من الأحاديث المملة، يجدان نفسيهما وقد تقلّص حجمهما إلى حجم قطعة شطرنج، محاصرين داخل سلسلة من ألعاب الطاولة! ومن هنا تبدأ رحلتهما لحل الألغاز والتواصل والتعاون للخروج من هذا المأزق.

اللعبة من تطوير جولي وأندرس بيورنزكوف، وهي الجزء الثاني بعد لعبة “Escape the Arcade” التي صدرت عام 2024، تُقدَّم بأسلوب شبيه بالقصص المصوّرة، حيث يستخدم اللاعب المقبض الجانبي (الكرانك) وأحيانًا لوحة الاتجاهات لتحريك القصة خطوة بخطوة، وكل مرحلة تقود إلى لغز جديد يجب حله للانتقال إلى المشهد التالي.

ورغم أن أجواء اللعبة مريحة وخالية من التوتر، إلا أن الألغاز داخلها ليست سهلة أبدًا. ستتطلب منك الانتباه لأدق التفاصيل أو التفكير بطريقة شاملة لفهم الصورة الكاملة. إحدى الألعاب داخل اللعبة مثلًا تطلب منك مطابقة الحيوانات الأليفة مع أصحابها المناسبين، في تجربة خفيفة ومسلية في آنٍ واحد.

توفر اللعبة مستويات متعددة من التلميحات يمكن الوصول إليها عبر القائمة، مما يسمح للاعب باختيار مقدار المساعدة الذي يحتاجه حسب درجة التعقيد.

أما بالنسبة لمدة اللعب، فغالبًا ما يستطيع عشاق الألغاز إنهاء اللعبة في أقل من ساعة، مما يجعلها مثالية لجلسة لعب قصيرة وممتعة دون التزامات طويلة، تتركك في النهاية بشعور دافئ ومرضي بدلًا من الإحباط.