شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يكشف إذا كنت مصابًا بفقر الدم من تصوير أظافرك والان مع تفاصيل الخبر

يعاني ما يقرب من ملياري شخص حول العالم من حالة دموية تُسمى فقر الدم، ويعاني المصابون بفقر الدم من انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء، أو بروتين الهيموجلوبين (Hgb)، عن المعدل الطبيعي، ما يؤدي إلى انخفاض قدرتهم على حمل الأكسجين.

يمكن أن يؤدي فقر الدم المزمن إلى مشاكل صحية خطيرة، كالنوبات القلبية وتلف الأعضاء، وتكون النساء الحوامل أكثر عرضة للخطر، حتى الآن، كان تشخيص فقر الدم يتطلب زيارة العيادة لإجراء فحوصات تعداد الدم الكامل، وتحليل الهيموجلوبين والهيماتوكريت، أو فحص لطاخة الدم المحيطي.

ماذا لو استطعتَ التقاط صورة سيلفي لأظافرك، ليتمكن تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي من تحديد ما إذا كنتَ مصابًا بفقر الدم؟ هذا بالضبط ما طوره خبراء جامعة تشابمان ، يوفر هذا التطبيق طريقة سهلة وغير جراحية لفحص علامات فقر الدم بدقة عالية.

هل يعمل حقا؟

استفاد من التطبيق أكثر من 200 ألف مستخدم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأجرى أكثر من مليون اختبار كجزء من دراسة طبية، ووفقًا للخبراء الذين طوروه، يُمكن استخدام التطبيق كأداة سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير لمراقبة فقر الدم.

وجد الفريق البحثي أن تطبيقهم يوفر "دقة وأداءً يضاهيان الاختبارات المعملية القياسية، مع حساسية وخصوصية بنسبة 89% و93% على التوالي". علاوة على ذلك، يوفر التطبيق أيضًا نظام تخصيص قائم على الذكاء الاصطناعي للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بفقر الدم.

بمجرد تخصيص التطبيق، انخفض معدل الخطأ بشكل أكبر ، ستتيح أداة رقمية سهلة الاستخدام كهذه لمئات الملايين من المرضى مراقبة مستويات الهيموجلوبين لديهم بانتظام وبشكل فوري، دون الحاجة إلى زيارة العيادات وإجراء فحوصات دم باهظة الثمن.

فى عام 2020، طوّرت سانجوينا أيضًا تطبيقًا يُدعى AnemoCheck للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم المزمن ، آنذاك، صرّحت الشركة بأنها لا تسعى للحصول على أي موافقة تنظيمية للتطبيق، وأنه يُمثّل حلًا يُناسب نمط الحياة، وقد تم اختبار تطبيق مماثل لخدمات الصحة العامة في الهند قبل عامين، واعتُبر جيدًا بما يكفي لإجراء الفحص.

ما هي الفائدة الأساسية؟

أوضح خبراء جامعة تشابمان بجلاء أن هذا التطبيق ليس بديلاً عن الفحوصات الطبية اللازمة، ولا يهدف إلى التشخيص الذاتي، بل هو مجرد نظام تحذير يُنبه المستخدمين إلى ضرورة استشارة الطبيب، خاصةً إذا لاحظوا تفاقم حالتهم الصحية.

ويقول الفريق: "يُعد التطبيق مفيدًا بشكل خاص لمن يعانون من فقر الدم المزمن، مثل مرضى الكلى أو السرطان، والذين غالبًا ما يحتاجون إلى مراقبة دورية"، في الواقع، عند تفعيل ميزة التخصيص في التطبيق، زادت دقة النتائج بنسبة تصل إلى 50% لدى مجموعة المستخدمين المستهدفين.

والهدف الشامل هو إتاحة المراقبة الذاتية وفتح المجال أمام تدخلات الخبراء المبكرة، دون الحاجة إلى انتظار نتائج المختبر، ومن المثير للاهتمام أن ميزة تحديد الموقع الجغرافي المدمجة في التطبيق أتاحت ما أسماه الفريق "أول خريطة لانتشار فقر الدم على مستوى المقاطعة في الولايات المتحدة".

ويأمل الخبراء القائمون على المشروع أن يُسهم هذا التطبيق في تحسين جهود الصحة العامة من خلال إتاحة فحص فقر الدم على مستوى السكان، بالتزامن مع رسم الخرائط الإقليمية .