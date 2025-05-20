شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: طرح وضع "سطح مكتب" لأول مرة مع الإصدار الـ17 على هواتف بيكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتردد شائعات منذ سنوات عن تطوير جوجل وضع سطح مكتب جديد "Android Desktop Mode" مُخصص للهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، وقد يكون إطلاقه أقرب من أي وقت مضى.

ووفقًا لتسريب جديد، كان من المتوقع سابقًا وصول هذه الميزة، المُسماة "وضع سطح مكتب أندرويد"، مع أندرويد 16 هذا العام، ولكنها قد تُطرح الآن مع أندرويد 17، ويُتوقع أن يُوفر هذا الوضع إمكانيات مُشابهة لـ Samsung DeX وMotorola Connect، ما يُمكّن المستخدمين من تغيير حجم النوافذ والانتقال بسرعة بين واجهة الهاتف وسطح المكتب.

إطلاق وضع سطح مكتب أندرويد

كشف مشعل رحمان عن تفاصيل وضع سطح مكتب أندرويد في بث مباشر حديث على X (المعروف سابقًا باسم تويتر)، قد تُمكّن تجربة سطح المكتب الجديدة المستخدمين من الاستفادة من شاشات أكبر عبر هواتفهم، وعند توصيل الهاتف، وتحديدًا هاتف بيكسل، بشاشة خارجية مثل الكمبيوتر المحمول عبر منفذ USB Type-C، يُمكن أن يُوفر واجهة مُشابهة لواجهة سطح المكتب.

ويُقال إن وضع سطح مكتب أندرويد يُتيح إمكانيات تعدد المهام مع إمكانية تغيير حجم النوافذ وتحريكها، وعلاوة على ذلك، قد تُضاف إليه ميزات أساسية تُشبه سطح المكتب، مثل نظام إدارة التطبيقات، وإمكانية الانتقال بين واجهة الهاتف المحمول وسطح المكتب، وعناصر تنقل أخرى.

وفي السابق، كان من المُتوقع وصول تجربة سطح المكتب الجديدة هذه مع نظام أندرويد 16، وحتى أن آخر تحديث تجريبي لنظام أندرويد 16 أضاف خيارًا جديدًا للمطورين يُسمى "تفعيل ميزات تجربة سطح المكتب"، وعند تفعيل هذه الميزة، كانت تُعرض شريط مهام أندرويد المألوف، وإمكانية الوصول إلى التنقل بثلاثة أزرار، وخيارات أخرى عند توصيل هاتف بيكسل يعمل بالإصدار التجريبي المذكور بجهاز كمبيوتر محمول.

ومع ذلك، قد يتأخر إصدارها، ووفقًا لرحمن، تحتاج جوجل إلى مزيد من الوقت لتحسين واجهة المستخدم الخاصة بالميزة، وبالتالي، قد لا تصل مع نظام أندرويد 16. بدلًا من ذلك، يُتوقع الآن أن تُطرح الميزة لأول مرة مع نظام أندرويد 17 على الجيل التالي من هواتف بيكسل.

تشير تقارير سابقة إلى أن وضع سطح المكتب قد يتضمن أيضًا شريط مهام يحتوي على تطبيقات مثبتة مثل الهاتف والرسائل والكاميرا ومتصفح Chrome، بالإضافة إلى درج التطبيقات، كما قد يعرض التطبيقات الحديثة.