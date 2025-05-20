شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة أمنية بمتصفح كروم تسرق الأجهزة.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت جوجل مستخدمي متصفح جوجل كروم بضرورة تحديث متصفحاتهم بشكل عاجل لتجنب أي هجوم إلكتروني محتمل.

وأصدرت شركة التكنولوجيا العملاقة تنبيهًا لأي شخص يستخدم المتصفح على جهاز الكمبيوتر الخاص به، حيث تم العثور على خطأ مثير للقلق في التطبيق الشهير والذي قد يؤدي إلى اختطاف جهازك.

وتم إعطاء هذا الخطأ علامة "يوم صفر" وهو ما يشير إلى أن هذه الثغرة يتم استغلالها بشكل نشط من قبل المتسللين ، وقد تحركت شركة جوجل بسرعة لمعالجة المشكلة وقامت الآن بتصحيح المتصفح لمنعه من التعرض لأي هجمات أخرى.

تحذير جوجل

وقالت جوجل: "إن شركة جوجل على علم بالتقارير التي تشير إلى وجود ثغرة أمنية وتم تحديث القناة المستقرة لنظامي التشغيل Windows وMac لنظام Linux، وسيتم طرحها خلال الأيام/الأسابيع القادمة."

ومع ذلك، لن يعمل الإصلاح إلا بعد تنزيله وتثبيته على متصفحك ، وكان فسيفولود كوكورين، الباحث الأمني ​​في شركة Solidlab، أول من اكتشف هذه المشكلة الأخيرة في متصفح Chrome وأكد أنها قد تؤدي إلى استيلاء مجرمي الإنترنت على الحساب، ومن المهم الآن التأكد من استخدام أحدث إصدار من Chrome إذا كنت تستخدمه كمتصفح الويب الأساسي لديك.

وللقيام بذلك، ما عليك سوى تحديد "حول Chrome" بعد الضغط فوق Chrome في شريط الأدوات.

تأكد من إعادة تشغيل متصفحك إلى الإصدار الأحدث في أقرب وقت ممكن.

ويأتى ذلك بعد ساعات فقط من تنبيه مستخدمي جوجل بضرورة التحقق من حساباتهم أو المخاطرة بفقدان بياناتهم إلى الأبد، ومن المفيد بشكل خاص إذا كنت قد استخدمت خرائط Google من قبل وترغب في تذكر الأماكن الرئيسية التي قمت بزيارتها في الماضي.

وقد حذرت Google المستخدمين لبعض الوقت من أن التغييرات قادمة قريبًا ، وتحتوي خرائط Google على ميزة الجدول الزمني المعروفة سابقًا باسم سجل المواقع والتي تحتفظ بسجل لأي مكان قمت بزيارته عبر التطبيق .

وتُعد هذه الأداة مفيدة بشكل خاص لتذكر الأماكن الخاصة، مثل المكان الذي التقيت فيه بشريك أو مطعم فاخر قمت بزيارته ذات مرة.

وتعمل شركة التكنولوجيا العملاقة على تحريك الأمور بحيث يتم الاحتفاظ بالبيانات على الجهاز بدلاً من تخزينها في السحابة.