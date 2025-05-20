شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح الوصول إلى Gemini Nano لتشغيل الذكاء الاصطناعى مباشرة على الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

شهد مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي توسعًا سريعًا غيّر طريقة تصميم المنتجات لدى جوجل وغيرها من شركات التقنية الكبرى، لكن معظم ميزات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها تعتمد على خوادم بعيدة ذات قدرات معالجة عالية، في المقابل يمتلك هاتفك المحمول قدرة أقل بكثير، ومع ذلك يبدو أن جوجل تستعد لمنح المطورين أدوات جديدة مهمة للذكاء الاصطناعي تعمل مباشرة على الأجهزة.

في مؤتمر المطورين I/O القادم، من المتوقع أن تعلن جوجل عن مجموعة جديدة من واجهات برمجة التطبيقات APIs التي تتيح للمطورين الاستفادة من قدرات Gemini Nano لتشغيل الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة نفسها.

نشرت جوجل بهدوء وثائق تتعلق بميزات جديدة كبيرة للذكاء الاصطناعي مخصصة للمطورين، ووفقًا لموقع Android Authority، ستضيف تحديثات لـ ML Kit SDK دعمًا لواجهات برمجة تطبيقات تتيح تنفيذ ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي على الجهاز من خلال Gemini Nano.

وتعتمد هذه الميزة على AI Core، المشابهة لمجموعة أدوات Edge AI التجريبية، لكنها ترتبط بنموذج موجود مسبقًا مع مجموعة ميزات محددة تجعل من السهل على المطورين تطبيقها.

تقول جوجل إن واجهات برمجة تطبيقات GenAI الخاصة بـ ML Kit ستسمح للتطبيقات بأداء مهام مثل التلخيص، والتدقيق اللغوي، وإعادة الصياغة، ووصف الصور، دون الحاجة لإرسال البيانات إلى السحابة.

ومع ذلك، فإن قوة Gemini Nano أقل مقارنةً بالإصدار المعتمد على السحابة، لذا توجد بعض القيود مثل أن التلخيص يقتصر على ثلاثة نقاط رئيسية فقط، ووصف الصور سيكون متاحًا باللغة الإنجليزية فقط.

كما أن جودة النتائج قد تختلف حسب إصدار Gemini Nano الموجود على الهاتف، حيث إن الإصدار القياسي Gemini Nano XS حجم حوالي 100 ميجابايت، في حين أن النسخة الأصغر Gemini Nano XXS المستخدمة في هاتف Pixel 9a أقل حجمًا بكثير لكنها تدعم النصوص فقط وبنافذة سياق أصغر.

تمثل هذه الخطوة مكسبًا كبيرًا لنظام أندرويد بشكل عام، إذ يعمل ML Kit على أجهزة تتجاوز هواتف بيكسل من جوجل، وعلى الرغم من أن هواتف بيكسل تستخدم Gemini Nano على نطاق واسع، هناك هواتف أخرى تدعم النموذج بالفعل، مع ازدياد دعم الهواتف لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بجوجل، سيتمكن المطورون من استهداف هذه الأجهزة بميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الوثائق متاحة للمطورين للاطلاع عليها، ومن المتوقع أن تفتح جوجل رسميًا أبواب واجهات برمجة التطبيقات في مؤتمر I/O، وقد أكدت الشركة وجود جلسة خاصة بعنوان "Gemini Nano على أندرويد: البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي على الجهاز"، والتي تعد بتوفير APIs جديدة لتلخيص النصوص، وتدقيقها، وإعادة صياغتها، بالإضافة إلى توليد وصف للصور، وهي بالضبط الميزات التي توفرها واجهات ML Kit الجديدة.