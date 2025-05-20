شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات.. ظهور الإصدار الجديد المثير من سماعة آبل إيربودز العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير جديد أن يونيو الماضي أي قبل عام تقريبًا تم الاعلان عن توقعاتٍ وضعها محلل TF International المرموق مينج-تشي-كو، أن آبل ستُنتج كميات كبيرة من سماعات AirPods المزودة بنظام كاميرا بالأشعة تحت الحمراء (IR) بدءًا من عام 2026 ، واليوم لجأ كو إلى حسابه على "X" ليُعلن أننا لن نشهد أي تحديثات جوهرية لسماعات AirPods حتى العام المقبل .

وربط كو بين مكالمة العام الماضي حول سماعات AirPods وتغريدته، التي ذكر فيها أيضًا أن إصدارًا أخف وزنًا من سماعات AirPods Max التي تُلبس فوق الأذن سيصدر في عام 2027 ، ودائمًا ما تزيد دقة التوقعات عندما يُبلغ شخصان أو أكثر، يتمتعان بسجل حافل، بأنهما قد توصلا إلى معلومات متطابقة حول جهاز Apple قادم .

كما كتب مارك جورمان من بلومبرج قبل شهرين أن Apple تتطلع إلى إضافة كاميرا إلى سماعات AirPods لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي مثل ميزة الذكاء البصري.

وتتوفر ميزة الذكاء البصري عبر زر التحكم بالكاميرا في هواتف iPhone 16 و iPhone 16 Plus و iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max ، أما في هواتف iPhone 16e و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max ، فيمكن عرض هذه الميزة باستخدام زر الإجراء ومركز التحكم.

وتستخدم هذه الميزة كاميرا iPhone أو صورة محددة من تطبيق الصور، وتجعل جوجل يبحث عن موضوع الصورة المحددة أو العنصر الذي يظهر من خلال عدسة الكاميرا ، بالإضافة إلى بحث جوجل، يمكن تحليل العنصر بواسطة ChatGPT.

مع ذلك، هناك تناقض كبير بين تقرير كو وتقرير جورمان ، إذ يتوقع الأخير وصول سماعات AirPods Pro 3 هذا العام، والتي قد لا تحتوي على كاميرا، ولكنها ستتضمن شريحة صوت جديدة، وميزات صحية جديدة مثل جهاز مراقبة معدل ضربات القلب، وغيرها.

وقد ظهر من يُطلق عليهم "المسربون" آخرون، مثل @Kosutami_Ito على قناة "X" الذي يتوقع إصدار AirPods Pro 3 في عام 2025 ، ويتوقع البعض أن يتميز طراز Pro AirPods الجديد بميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC) الرقمية.

ولم نرَ آبل تُصدر إصدارًا جديدًا من سماعات AirPods Pro منذ إصدارها الثاني، الذي طُرح في السوق عام 2022، ونظرًا لكونها تُعتبر طراز AirPods الأكثر رواجًا، فمن غير المعتاد أن تتجاوز آبل ثلاث سنوات دون إصدار نسخة غير مُصنّفة.

ويبدو أن هذا يُصب في مصلحة من يتوقعون إصدار AirPods Pro 3 هذا العام ، من ناحية أخرى، يمتلك كو مصادر موثوقة، وقد تُفضّل آبل الانتظار حتى العام المقبل إذا لم يكن دمج كاميرا الأشعة تحت الحمراء جاهزًا تمامًا للاستخدام.