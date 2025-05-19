تكنولوجيا: Activision تُنهي دعم Call of Duty: Warzone Mobile وتُزيلها من المتاجر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Activision عبر حسابها الرسمي على X أنها ستوقف تحديثات Call of Duty: Warzone Mobile وتُزيلها من Google Play وApp Store بنهاية اليوم، مع تقديم مكافآت للاعبين للانتقال إلى Call of Duty: Mobile.

أوضحت Activision أن لعبة Call of Duty: Warzone Mobile “لم تُلبِّ توقعاتنا مع اللاعبين المتمركزين حول الأجهزة المحمولة، على عكس جمهور الحواسيب وأجهزة الكونسول”. هذا القرار لم يكن مفاجئًا للاعبين بعد إطلاق مضطرب في مارس 2024، بعد أكثر من عامين من الإعلان الأولي. انتظر عشاق اللعبة أكثر من عامين لتجربة استمرت حوالي عام فقط، عانت خلاله من مشاكل تحسين الأداء واستهلاك كبير للبطارية.

إذا قمت بتثبيت Call of Duty: Warzone Mobile قبل 19 مايو 2025، ستظل قادرًا على الوصول إليها مع “استمرار التقدم المشترك للمخزونات باستخدام المحتوى الحالي”، بحسب منشور Activision على X. كما أكدت الشركة بقاء الخوادم نشطة مع إشعار اللاعبين بأي تغييرات، لكن ذلك لا يُعتبر ضمانًا دائمًا لاستمرار تشغيل خوادم Warzone Mobile.

لحث اللاعبين على الانتقال إلى ألعابها الأخرى، أعلنت Activision أنه يمكن تسجيل الدخول إلى Call of Duty: Mobile بحساب Activision للحصول على ضعف نقاط COD الموجودة في حساب Warzone Mobile، إلى جانب “مكافآت رائعة أخرى”. لكنها أشارت إلى أن نقاط COD غير المستخدمة أو المشتريات داخل Warzone Mobile لن تُسترد.

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