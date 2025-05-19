تكنولوجيا: Zotac تجمع بين الأداء والتصميم المدمج في أجهزة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت زوتاك على هامش معرض Computex 2025 عن مجموعة من أجهزة الحاسب المصغرة المحدثة ضمن سلسلتي C وM، وتشمل هذه الأجهزة طرازات ZBOX CI675 nano وCI655 nano من السلسلة C، وedge MI676 وMI656 من السلسلة M. جميع هذه الأجهزة مدعومة بمعالجات Intel Core Ultra Series 2، مما يعزز من أدائها في التطبيقات المتنوعة. لم توضح زوتاك بعد ما إذا كانت هذه المعالجات تنتمي إلى سلسلة Lunar Lake أو Arrow Lake، مما يترك بعض التفاصيل قيد الانتظار.

تشمل السلسلة C طرازين رئيسيين، ZBOX CI675 nano وCI655 nano، وكلاهما مزود بمعالجات Intel Core Ultra Series 2. تؤكد زوتاك أن هذه الأنظمة صُممت لتحقيق أقصى قدر من الاستدامة والعمر الافتراضي، مع تجهيزها بوحدات معالجة عصبية (NPUs) تدعم أعباء العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بشكل مستمر، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب أداءً موثوقًا على المدى الطويل.

إلى جانب هذين الطرازين، قدمت زوتاك جهاز ZBOX edge CI345 ضمن السلسلة C، والذي يختلف عن سابقيه باستخدامه معالج Intel N150 من سلسلة Twin Lake. يُعد هذا المعالج منخفض الطاقة مثاليًا للمهام خفيفة الاستهلاك، مثل الحوسبة الطرفية أو التطبيقات التي تتطلب كفاءة طاقة عالية.

في السلسلة M، أضافت زوتاك طرازي edge MI676 وMI656، اللذين يتميزان بتصميم فائق النحافة مع نظام تبريد نشط للحفاظ على الأداء المستقر. هذان الطرازان مدعومان أيضًا بمعالجات Intel Core Ultra Series 2، مع وحدات رسوميات مدمجة Intel Arc iGPUs أكثر قوة، مما يشير إلى احتمال استخدام معالجات Arrow Lake في هذه السلسلة. إذا صح هذا التوقع، فقد تعتمد أجهزة السلسلة C على معالجات Lunar Lake التي تركز على الكفاءة.

تبرز أجهزة زوتاك الجديدة بقدرتها على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بفضل وحدات المعالجة العصبية المدمجة في معالجات Intel Core Ultra Series 2. هذه الوحدات تتيح معالجة أعباء العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية واستهلاك طاقة منخفض، مما يجعل الأجهزة مناسبة للاستخدامات التجارية والمنزلية على حد سواء، بما في ذلك تحرير الفيديو، تصميم الجرافيك، وحتى التطبيقات ثلاثية الأبعاد.

لم تكشف زوتاك بعد عن أسعار أو مواعيد توفر هذه الأجهزة الجديدة، لكن من المتوقع أن تُعلن المزيد من التفاصيل خلال فعاليات Computex 2025، التي تُعقد في الفترة من 20 إلى 23 مايو. كما أن تحديد نوع المعالجات (Lunar Lake أو Arrow Lake) سيوفر صورة أوضح عن الأداء المتوقع لهذه الأجهزة.

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