تكنولوجيا: أسوس تكشف عن شاشة الألعاب ROG Strix OLED XG32UCWMG بدقة 4K ومعدل تحديث 165 و330 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أسوس عن إطلاق شاشتين جديدتين للألعاب ضمن سلسلة ROG Strix، ومن بينهما شاشة ROG Strix OLED XG32UCWMG التي تتميز بمواصفات متقدمة. من المتوقع إطلاق هذه الشاشة لاحقًا هذا العام، وهي تقدم تجربة بصرية بدقة 4K مع خيارين لمعدل التحديث: 165 هرتز أو 330 هرتز، بالإضافة إلى طلاء TrueBlack Glossy الجديد الذي يوفر صورًا خالية من التشويش البصري.

سبق لأسوس أن أطلقت شاشة ROG Strix XG27UCDMG عالميًا، والتي تتميز بلوحة QD-OLED بقياس 27 بوصة ومعدل تحديث 240 هرتز. استنادًا إلى شاشة ROG Strix XG27AQDMG (المتوفرة حاليًا بسعر 649.99 دولار على Amazon)، تقدم XG27UCDMG دقة 4K كاملة مقارنة بدقة 1440p في الطراز السابق، مع الحفاظ على نفس معدل التحديث.

أما الآن، فقد وسّعت أسوس سلسلة ROG Strix XG بإطلاق شاشة XG32UCWMG، التي تأتي إلى جانب شاشة XG32UCWG الأكثر تميزًا. تتميز XG32UCWMG بحجم 32 بوصة، وهي تستخدم لوحة WOLED من إنتاج LG Display، مما يتيح دعم تقنية Dual Mode من LG. تتيح هذه التقنية للشاشة العمل بتوليفتين من الدقة ومعدل التحديث: دقة 4K بمعدل 165 هرتز، أو دقة 1080p بمعدل 330 هرتز حسب الحاجة.

توفر شاشة ROG Strix OLED XG32UCWMG ميزة التحكم في نسبة العرض إلى الارتفاع (Aspect Ratio Control) من أسوس، والتي تتيح تقليص حجم الشاشة بشكل فعال لمحاكاة شاشة بقياس 24.5 أو 27 بوصة. هذه الميزة مثالية للاعبين الذين يفضلون شاشات أصغر في الألعاب التنافسية السريعة.

تُعد إحدى أبرز ميزات هذه الشاشة هي طلاء TrueBlack Glossy، وهو تطور عن الطلاء اللامع الذي قدمته أسوس سابقًا في شاشة XG27AQDMG. تصف أسوس هذا الطلاء بأنه يجمع بين طبقة بصرية خالية من التشويش وتكنولوجيا متقدمة مضادة للانعكاس، مما يحافظ على درجات اللون الأسود العميقة في أي ظروف إضاءة. يضمن هذا الطلاء تقديم صور ذات جودة عالية طوال اليوم، وليس فقط في الإضاءة المنخفضة، مما يجعل الشاشة خيارًا مثاليًا للاعبين الذين يبحثون عن تجربة بصرية متميزة.

تأتي الشاشة مزودة بخيارات اتصال متنوعة تشمل منفذ DisplayPort 1.4، ومنفذي HDMI 2.1، ومنفذي USB Type-A، بالإضافة إلى منفذ USB Type-C يدعم الشحن بقوة 15 واط ووضع DisplayPort Alt Mode. كما تتميز الشاشة بسطوع يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع، مما يمنحها شهادة VESA DisplayHDR 400 True Black، مما يعزز من جودة الألوان والتباين في المشاهد المظلمة والمضيئة على حد سواء.

لم تكشف أسوس بعد عن تفاصيل الأسعار أو موعد التوفر الرسمي لشاشة ROG Strix OLED XG32UCWMG، لكن من المتوقع أن تكون جزءًا من عروض أسوس في معرض Computex 2025، حيث ستُعلن المزيد من المعلومات.

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