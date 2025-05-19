تكنولوجيا: سلسلة RedMagic 10S Pro تصل قريبًا مع توقع إطلاق جهاز لوحي للألعاب جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت RedMagic عن إقامة حدث إطلاق جديد مقرر في 26 مايو 2025، حيث ستكشف الشركة رسميًا عن مجموعة هواتف جديدة ضمن سلسلة 10S Pro. وعلى الرغم من قلة التفاصيل التي شاركتها الشركة حتى الآن، إلا أن هذه السلسلة الجديدة من هواتف الألعاب قد تأتي بمعالج محسّن من نوع Snapdragon 8 Elite.

إذا نظرنا إلى الوراء، فقد أطلقت RedMagic سلسلة 9S Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 نسخة Leading، والذي كان في الأساس نسخة مُسرعة من المعالج العادي، وكان يتصدر قوائم الأداء قبل صدور معالج Snapdragon 8 Elite.

بالإضافة إلى هواتف الألعاب الجديدة، قد تكشف RedMagic أيضًا عن جهاز لوحي صغير مخصص للألعاب، والذي تم التلميح إليه كثيرًا مؤخرًا.

وفقًا للتقارير، سيحمل هذا الجهاز شاشة OLED بحجم 9 بوصات، تنافس مباشرة جهاز Lenovo Legion Y700 Gen 4 الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

وبالرغم من أن دقة شاشة الجهاز اللوحي ستكون 2400×1504 بكسل، وهي أقل من دقة شاشة لينوفو، إلا أن الجهاز سيعتمد على النسخة العادية من معالج Snapdragon 8 Elite بسرعة تصل إلى 4.32 جيجاهرتز.

تشير التقارير الأخيرة أيضًا إلى أن هذا الجهاز سيحمل بطارية كبيرة بسعة 8240 مللي أمبير، وهي سعة ضخمة مقارنة ببنك طاقة Anker Zolo 20K المتوفر بسعر 32.99 دولار على أمازون.

إلى جانب ذلك، قد يشمل حدث 26 مايو إطلاق ملحقات ألعاب جديدة من RedMagic، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة المزيد من التفاصيل حول هذه المنتجات القادمة عبر إعلانات تشويقية مستقبلية.

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