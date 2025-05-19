- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "الشرقية" الأعلى.. 99% نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وسط التقدم التكنولوجي المتسارع، جاء تقرير إنترنت السعودية 2024، ليستعرض أهم الأرقام الموثوقة حول منظومة الإنترنت واستخداماتها في المملكة، ومدى التقدم في جودة خدمات الإنترنت، وفقًا لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وفي أحدث الإحصائيات، استعرض التقرير مجموعة من المؤشرات والمعلومات المتعلقة بنمط وسلوك المستخدمين وتفضيلاتهم في تصفح الإنترنت بالمملكة خلال عام 2024م، وكشف وصول نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى 99%.
وفيما يتعلق بأعلى ساعات اليوم ذروة في استخدام الإنترنت، أوضح التقرير أنها كانت بين التاسعة مساء حتى الحادية عشرة مساء، ويعد يوم السبت من أكثر الأيام استخدامًا للإنترنت خلال الأسبوع.
فيما وصلت نسبة استخدام الإنترنت من خلال الهاتف المتنقل إلى 99.4% مقارنة بأنواع الأجهزة الأخرى، كما اشتمل التقرير على تحليل سلوك المستخدمين في التسوق الإلكتروني و استخدام التطبيقات بمختلف تصنيفاتها.
وبلغت نسبة التسوق من المواقع المحلية 93.1%، كما أظهرت البيانات أن 21.5% من مستخدمي الإنترنت في المملكة يستخدمون تطبيقات أدوات الذكاء الاصطناعي بمختلف أنواعها.
وفي أحدث الإحصائيات، استعرض التقرير مجموعة من المؤشرات والمعلومات المتعلقة بنمط وسلوك المستخدمين وتفضيلاتهم في تصفح الإنترنت بالمملكة خلال عام 2024م، وكشف وصول نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى 99%.
وفيما يتعلق بأعلى ساعات اليوم ذروة في استخدام الإنترنت، أوضح التقرير أنها كانت بين التاسعة مساء حتى الحادية عشرة مساء، ويعد يوم السبت من أكثر الأيام استخدامًا للإنترنت خلال الأسبوع.
استخدام الإنترنت في السعوديةوجاءت المنطقة الشرقية في صدارة مناطق المملكة وفقًا لانتشار استخدام الإنترنت بنسبة 99.9%، وحلت تبوك في المرتبة الثانية بنسبة 99.8%، بينما جاءت مناطق الرياض ومكة المكرمة والجوف ثالثًا بنسبة 99.7%.
فيما وصلت نسبة استخدام الإنترنت من خلال الهاتف المتنقل إلى 99.4% مقارنة بأنواع الأجهزة الأخرى، كما اشتمل التقرير على تحليل سلوك المستخدمين في التسوق الإلكتروني و استخدام التطبيقات بمختلف تصنيفاتها.
وبلغت نسبة التسوق من المواقع المحلية 93.1%، كما أظهرت البيانات أن 21.5% من مستخدمي الإنترنت في المملكة يستخدمون تطبيقات أدوات الذكاء الاصطناعي بمختلف أنواعها.