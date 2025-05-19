شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هبوط جماعي للعملات المشفرة و"بيتكوين" تتراجع إلى 103 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات المشفرة، اليوم الإثنين، انخفاضًا جماعيًا بقيادة عملة "بيتكوين"، وسط تقلبات تشهدها الأسواق المالية العالمية بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

ووفقًا لبيانات "كوين ماركت كاب"، تراجع سعر "بيتكوين" بنسبة 0.95% إلى 103283.89 دولار، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للعملة إلى حوالي 2.05 تريليون دولار، وعلى مدار الأسبوع الماضي، فقدت بيتكوين نحو 1.1% من قيمتها.

وتراجعت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، بنسبة 5.5% لتصل إلى 2,375.76 دولار، كما انخفض سعر عملة إكس ريبل بنسبة 2.3%، ليبلغ 2.3301 دولار.

ويأتي هذا التراجع في ظل تقلبات تشهدها سوق العملات المشفرة، التي تتأثر بعوامل عدة منها التقارير الاقتصادية العالمية، توجهات المستثمرين، وأحداث السوق الخاصة بالتنظيمات والقوانين الجديدة.

وكانت وكالة "موديز" قد خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "Aa1" من "Aaa" الجمعة الماضية، مشيرة إلى استمرار العجز المالي وارتفاع الدين الحكومي على مدى أكثر من عقد.