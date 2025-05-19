تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق حدث ضخم هذا الأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق حدث ضخم هذا الأسبوع، يتزامن مع احتفال العلامة التجارية بمرور 15 عامًا على تأسيسها.

وأكدت شاومي أنها ستكشف خلال هذا الحدث عن هاتف Xiaomi 15S Pro، النسخة المحدثة من Xiaomi 15 Pro، يوم 22 مايو، إلى جانب جهاز Xiaomi Pad 7 Ultra وسيارة Xiaomi YU7 الكهربائية الأولى من نوعها لدى الشركة.

من المقرر أن يبدأ الحدث في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بكين (11 صباحًا بالتوقيت العالمي)، ويحمل عنوان “نقطة انطلاق جديدة”، نظرًا لأنه يشمل إعلانًا مهمًا آخر، وهو الكشف عن معالج شاومي الجديد Xring O1 المطور داخليًا.

سيُصنع هذا المعالج باستخدام تقنية تصنيع 3 نانومتر، ويُقال إنه يقدم أداءً مقاربًا لمعالج Snapdragon 8 Gen 2، مع تكوين وحدة المعالجة المركزية 1+3+4.

وفقًا لأحدث الشائعات، سيعتمد المعالج على نواة Cortex-X925 الأساسية، وثلاثة أنوية Cortex-A725 للأداء، وأربع أنوية Cortex-A520 للكفاءة. كما يُتوقع أن يحتوي على وحدة معالجة رسوميات من Imagination Technologies ومودم 5G من شركة Unisoc.

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