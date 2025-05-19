شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف تصميم iPhone 17 Air وأغطية الحماية الخاصة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت تسريبات حديثة نشرها الحساب التقني المعروف Majin Bu على منصة X (تويتر سابقًا) تفاعلًا واسعًا بين عشاق آبل، بعد أن استعرض مجموعة من الصور والمقارنات المفترضة لتصميم جهاز iPhone 17 Air الجديد، بالإضافة إلى أغطية الحماية الخاصة بالسلسلة المنتظرة.

في تغريدة نشرها الحساب خلال الساعات الماضية، تساءل Majin Bu: “هل iPhone 17 Air يُعد ترقية جيدة؟”، مرفقًا صورتين تُظهران مقارنة بين تصميم iPhone 17 Air المفترض وهاتف آخر يبدو أنه من الجيل السابق. وتظهر الصور تصميمًا أكثر نحافة مع هيكل مسطح وحواف بارزة، مما يشير إلى تغيير ملموس في لغة التصميم التي تعتمدها آبل في هذه النسخة الجديدة.



الصورة المسربة

وفي تغريدة أخرى، عرض Majin Bu مجموعة واسعة من أغطية الحماية المخصصة لهاتف iPhone 17، داعيًا المتابعين إلى اختيار “الأسلوب المفضل” لديهم، بل وعرض توفير الأغطية لمن يراسلونه. وقد أظهرت الصور تصاميم متنوعة من الأغطية، شملت الشفافة والكلاسيكية، بالإضافة إلى ألوان متعددة مثل الأسود، البنفسجي، الوردي، والرمادي، وكلها مزودة بحلقة MagSafe الشهيرة التي تتيح استخدام الملحقات المغناطيسية بسهولة.

كما نشر الحساب لاحقًا صورة إضافية تُظهر ما قال إنه واقي الكاميرا لسلسلة iPhone 17، ما يعزز التوقعات بأن الهاتف سيحظى بإعادة تصميم تشمل أيضًا وحدة الكاميرا الخلفية.

ورغم عدم تأكيد آبل لهذه المعلومات حتى الآن، فإن Majin Bu يُعرف بدقة تسريباته في السنوات الأخيرة، مما يجعل هذه التفاصيل محل اهتمام وترقب من المستخدمين والمحللين التقنيين على حد سواء.

يُذكر أن آبل لم تُعلن رسميًا عن موعد إطلاق iPhone 17 حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتم الكشف عنه خلال مؤتمر الشركة في خريف 2025 كالمعتاد.