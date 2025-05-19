تكنولوجيا: هاتف OnePlus 13s سيصل رسميًا في 5 يونيو بمعالج Snapdragon 8 Elite القوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OnePlus رسميًا عن نيتها لإطلاق هاتفها الجديد OnePlus 13s خلال الشهر المقبل، حيث أكدت الشركة عبر حسابها على منصة X (المعروفة سابقًا باسم تويتر) أن الكشف عن الهاتف سيتم في 5 يونيو، عند.

ويُعد OnePlus 13s في الواقع نسخة معاد تسميتها من OnePlus 13T، الذي تم إطلاقه في الصين الشهر الماضي. وقد جاء ذلك الهاتف بتصميم مدمج، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite مع بطارية ضخمة، لذلك من المتوقع أن يحمل OnePlus 13s نفس المواصفات تقريبًا.

يأتي هاتف OnePlus 13T بشاشة OLED بقياس 6.32 بوصة، بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ويدعم ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

كما يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل للتقريب البصري 2x، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية بسعة 6260 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 80 واط.

حتى الآن، لم يتم تأكيد ما إذا كانت هناك فروقات في العتاد بين OnePlus 13T و13s. وعلى الأرجح، ستظل المواصفات الرئيسية كما هي، بينما قد تطرأ بعض التغييرات البسيطة على مستوى الكاميرا أو البطارية.

ومن الجدير بالذكر أن OnePlus 13s سيأتي بلون جديد هو الأخضر، بدلًا من اللون الرمادي، إلى جانب الألوان الأخرى التي شملت الأسود والوردي في إصدار 13T.

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