تكنولوجيا: هاتف Realme GT 7 Dream Edition يصل نتيجة شراكة فاخرة بين Realme وAston Martin

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاقها في الصين الشهر الماضي، تستعد Realme للكشف عن سلسلة GT 7 عالميًا يوم 27 مايو. ووفقًا لحساب Realme India، فإن الحدث سيشهد أيضًا تقديم إصدار خاص من الهاتف يُعرف باسم Realme GT 7 Dream Edition، وقد كشفت تسريبات حديثة أن هذا الإصدار يأتي نتيجة شراكة مع فريق Aston Martin لسباقات Formila One.

وقد تم نشر صورة لصندوق البيع الخاص بالإصدار المميز على منصة Weibo، حيث ظهر الصندوق باللون الأخضر المميز لـ Aston Martin، ويحمل شعار الشركة وعبارة “Formula One Team” إلى جانب اسم “Realme GT 7 Dream Edition” منقوشة باللون الفضي.

حتى الآن، لا تزال الفروقات بين الإصدار الخاص والإصدار العادي غير معروفة، لكن من المتوقع أن يحمل الهاتف تصميمًا لونيًا خاصًا، مع واجهة مستخدم مخصصة ومجموعة من الإكسسوارات التي تحمل علامة Aston Martin.

من جهة المواصفات، سيأتي الإصدار العالمي من Realme GT 7 بمعالج MediaTek Dimensity 9400e، وبطارية سيليكون أنود بسعة 7000 مللي أمبير، مع دعم للشحن السلكي السريع بقوة 120 واط، بالإضافة إلى دعم الشحن السلكي العكسي بقوة 7.5 واط.

أما النسخة الصينية فتعمل بمعالج Dimensity 9400+ وتضم بطارية بسعة 7200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

ومن بين المواصفات المؤكدة أيضًا: كاميرا رئيسية من نوع Sony IMX906، وكاميرا واسعة الزاوية بزاوية 112 درجة، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. كما سيدعم الهاتف تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

إلى جانب Realme GT 7، ستكشف الشركة أيضًا عن Realme GT 7T وسماعات Realme Buds Air 7 Pro.

المصدر