تكنولوجيا: Poco M7 Pro 5G.. أداء قوي ومعالج ممتاز وتحديثات مضمونة 6 سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حقق هاتف Poco M7 Pro 5G نتائج جيدة بفضل أدائه القوي، خصوصًا بالنظر إلى فئته السعرية المنخفضة. يبدأ سعر الهاتف حاليًا من حوالي 290 دولارًا، ويتوفر من خلال متاجر مثل أمازون.

يتميز الهاتف بتصميم عصري، كما جاءت جودة الكاميرا؛ سواء الأمامية أو الخلفية، مفاجئة وإيجابية، إذ من النادر الحصول على صور بهذا المستوى في هذه الفئة السعرية.

ومن أبرز مزايا الهاتف أيضًا الشاشة الـ OLED الساطعة، التي تدعم تقنية التعتيم PWM لتقليل الوميض عند خفض الإضاءة، ما يجعل الاستخدام الطويل أكثر راحة للعين. إلى جانب ذلك، توفر البطارية عمرًا طويلًا، مما يُغني المستخدم عن الحاجة إلى شحن الجهاز بشكل متكرر.

واعتبارًا من 20 يونيو 2025، ستبدأ دول الاتحاد الأوروبي في تطبيق لوائح جديدة تُلزم مصنّعي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بتقديم فترات دعم أطول للتحديثات البرمجية، بهدف تعزيز الاستدامة وإطالة عمر الأجهزة الذكية. ووفقًا لهذه القوانين، يجب أن تضمن الشركات ما لا يقل عن خمس سنوات من التحديثات لأجهزتها.

ورغم كونه هاتفًا من الفئة الاقتصادية، يلتزم Poco M7 Pro 5G بهذه المعايير الجديدة، إذ بدأت شاومي بالفعل في تنفيذ لوائح الاتحاد الأوروبي. وبتقديمها ضمان تحديثات يمتد حتى ست سنوات، تضع نفسها في موقع منافسة حقيقية مع هواتف مثل Samsung Galaxy A26 5G.

المصدر