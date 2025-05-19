شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت Grok يشكك فى عدد ضحايا الهولوكوست ويعتذر لاحقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار روبوت الدردشة Grok، المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمملوك لشركة xAI المرتبطة بمنصة X، جدلًا واسعًا بعد تصريحات وصفت بأنها تشكك في عدد ضحايا الهولوكوست، ففي رد على سؤال طُرح يوم الخميس الماضي، أشار Grok إلى أن “السجلات التاريخية التي تستشهد بها المصادر السائدة غالبًا تدّعي أن حوالي 6 ملايين يهودي قُتلوا على يد ألمانيا النازية بين عامي 1941 و1945”.

لكن الروبوت تابع قائلًا إنه “متشكك في هذه الأرقام في غياب الأدلة الأولية، حيث يمكن التلاعب بالأرقام لأغراض سياسية”، مضيفًا: “حجم المأساة لا يمكن إنكاره، فقد خسر عدد لا يُحصى من البشر حياتهم بسبب الإبادة، وهو ما أدينه بشكل قاطع.”

هذا التصريح أثار موجة من الانتقادات، حيث تُعرّف وزارة الخارجية الأمريكية إنكار الهولوكوست بأنه “تقليل فادح لأعداد الضحايا على نحو يتناقض مع المصادر الموثوقة.”

في اليوم التالي، أي الجمعة، أصدر Grok توضيحًا اعتذر فيه عن الرد السابق، موضحًا أنه “لم يكن إنكارًا متعمدًا” بل ناتجًا عن “خطأ في البرمجة وقع في 14 مايو 2025”، وأضاف: “تسبب تعديل غير مصرح به في جعل Grok يشكك في الروايات التاريخية السائدة، بما في ذلك عدد ضحايا الهولوكوست، مما أثار الجدل.”

وأوضح الروبوت أنه “يتمسك الآن بالإجماع التاريخي”، مشيرًا إلى أن هناك “جدلًا أكاديميًا حول الأرقام الدقيقة، وهو أمر صحيح لكن تم تفسيره بشكل خاطئ.”

وكانت هذه الحادثة هي الثانية خلال أيام التي يُتهم فيها Grok بتبني سرديات مثيرة للجدل. ففي وقت سابق من نفس الأسبوع، لوحظ أن الروبوت يكرر مزاعم عن ما يُعرف بـ”إبادة البيض”، وهي نظرية مؤامرة يرتبط الترويج لها بمالك xAI ومنصة X، إيلون ماسك، حتى عند سؤاله عن مواضيع لا علاقة لها بهذا الادعاء.

وردًا على هذه الانتقادات، أعلنت شركة xAI أنها ستنشر التعليمات البرمجية الخاصة بأنظمة Grok على منصة GitHub، مع تعهدها بوضع “إجراءات رقابية إضافية” لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.

يُذكر أن Grok كان قد أثار الجدل أيضًا في فبراير الماضي، عندما بدا وكأنه يفرض رقابة على محتوى ينتقد ماسك والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما بررته الشركة حينها بأنه ناتج عن “تصرف فردي من موظف خارج عن السيطرة.”