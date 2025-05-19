شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 نصائح لتقليل فاتورة كهرباء "التكييف"خلال الصيف وحمايته من الانفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع حرارة الشمس وموجات الحر المتوقعة خلال الفترة المقبلة، فإن هذا يعني أن أبواب غرفتك ستكون مغلقة، وسيصبح مكيف الهواء صديقك المفضل، لكن هذه الراحة قد ترفع فاتورة الكهرباء بشكل كبير، وتستنزف ميزانيتك الشهرية.

لكن هذا ليس الجزء الأسوأ، الاستخدام غير السليم لمكيف الهواء قد يؤدي إلى حوادث خطيرة مثل الحرائق الكهربائية - أو "انفجارات مكيف الهواء"، ففي العام الماضي، ظهرت عن العديد من حالات انفجار مكيفات الهواء في المنازل والمناطق السكنية، فكيف يمكنك إذًا الحفاظ على البرودة دون إطفاء مكيف الهواء تمامًا؟

حسنًا، إليك خطة سريعة من ست نقاط لمواجهة موجة الحر للحفاظ على منزلك دافئًا وباردًا - دون إثقال كاهلك.

1. اعتنِ بمكيف الهواء

حتى لو كان جهازًا بلا قلب، لا يزال مكيف الهواء الخاص بك بحاجة إلى صيانة، الاستخدام المفرط يُضعف أداءه بالتأكيد، وعندما تُهمل الصيانة أو تُحمّله فوق طاقته، فأنت تُسبب المشاكل، احرص دائمًا على صيانة مكيف الهواء قبل بداية الصيف، قد يؤدي اتساخ الفلتر أو انسداد ملفات التبريد إلى ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يُسبب، في الحالات القصوى، قصرًا كهربائيًا، لذا، التنظيف والعناية هما الخطوة الأولى.

بالإضافة إلى ذلك، افصل مصدر الطاقة، لا تُوصّل مكيف الهواء أبدًا بسلك تمديد مشترك مع ثلاجة أو ميكروويف، استخدم منفذ طاقة مُخصصًا مزودًا بتأريض مناسب لتوزيع الحمل الكهربائي بالتساوي.

2. 24 درجة مئوية هي الدرجة المثالية

ضبط مكيف الهواء على 18 درجة مئوية لن يُحوّل غرفتك إلى شيملا أسرع، بل سيزيد من جهده ويرفع فاتورة الكهرباء، 24 درجة مئوية هي درجة الحرارة الموصى بها، بالإضافة إلى ذلك، كل درجة حرارة أقل من 24 درجة مئوية تزيد من استهلاكك للطاقة بنسبة 6٪.

لذا، تُعتبر 24 درجة مئوية مريحة للبشر، موفرة للطاقة، وصديقة للصحة، مما يُوفر التوازن بين الراحة وكفاءة الطاقة.

3. استخدم المروحة مع مكيف الهواء

هل تعتقد أن تشغيل مروحة السقف لا طائل منه مع تشغيل مكيف الهواء؟ أعد التفكير، استخدام مروحة إلى جانب مكيف الهواء يُساعد على توزيع الهواء البارد بشكل أسرع، فلا تشعر بالبرد في مكان والدفء في مكان آخر. تساعد المروحة مكيف الهواء على تبريد الغرفة بالتساوي - إنه ثنائي توفير الطاقة الأصلي.

4. ستائر الغرفة

قد يكون ضوء الشمس رائعًا لالتقاط صور السيلفي، ولكنه ليس كذلك بالنسبة لدرجة حرارة غرفتك، لذا، عند تشغيل مكيف الهواء، أغلق الستائر خلال النهار لحجب الحرارة، يمكنك أيضًا تركيب أغشية عاكسة للنوافذ تعكس الحرارة إلى الخارج، وتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ، وإلا سيتسرب الهواء البارد، وسيدخل الهواء الساخن من الخارج، مما يزيد من صعوبة عمل مكيف الهواء.

5. انتقل إلى مكيف هواء موفر للطاقة

هل ما زلت تستخدم مكيف الهواء القديم من عام 2010؟ ربما يستهلك هذا الجهاز الكهرباء بشكل كبير، تستهلك مكيفات الهواء الحديثة ذات الخمس نجوم طاقة أقل بنسبة تصل إلى 50%، حتى مكيفات الهواء ذات الأربع نجوم تُعد ترقية جيدة لميزانيتك، ببساطة، كلما زادت النجوم، قل استهلاك الطاقة، ووفرت أكثر.

6. المؤقت ووضع السكون

إذا كنت من الأشخاص الذين يشغّلون مكيف الهواء طوال اليوم وينسون تشغيله حتى لو لم تكن في الغرفة، فقد حان الوقت لتغيير هذه العادة. شغّل مكيف الهواء فقط عند الحاجة، وأثناء النوم، استخدم المؤقت أو وضع السكون، يسمح هذا الوضع لمكيف الهواء بزيادة درجة الحرارة تدريجيًا أثناء نومك، مما يضمن لك الراحة دون تبريد مستمر. يمكن أيضًا ضبطه ليتوقف تلقائيًا بعد 6 إلى 8 ساعات.