شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تطلق نماذج GPT-4.1 وGPT-4.1 Mini لأصحاب الحسابات المدفوعة والمجانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة "أوبن إيه أي" عن أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي، وهما GPT-4.1 وGPT-4.1 Mini، واللذان أصبحا متاحين الآن لمستخدمي ChatGPT، هذه النماذج الجديدة بدأت تدمج في واجهة المستخدم الخاصة بـ ChatGPT، ما يوسع من نطاق الوصول لكل من المستخدمين المجانيين والمشتركين في الخطط المدفوعة.

ويأتي هذا القرار استجابة للطلب الكبير من المستخدمين والحاجة المتزايدة لأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، لا سيما في مجالات تطوير البرمجيات والمهام التقنية.

نموذج GPT-4.1 متاح الآن لمشتركي خطط ChatGPT Plus وPro وTeam، في حين يمكن لجميع المستخدمين، بمن فيهم مستخدمو الخطة المجانية، الوصول إلى نموذج GPT-4.1 Mini، وبالتزامن مع هذا، أكدت أوبن إيه أي أنها ستقوم بإزالة نموذج GPT-4o Mini من منصة ChatGPT، في خطوة تهدف إلى تبسيط خيارات النماذج والتركيز على النماذج الأحدث التي تقدم أداءً متفوقًا.

صمم نموذج GPT-4.1 ليخدم المطورين بشكل خاص، حيث يوفر أوقات استجابة أسرع وقدرات محسنة في مجالات مثل البرمجة وتصحيح الأخطاء وتطوير الويب، ويتفوق هذا النموذج على النموذج المتقاعد GPT-4o Mini من حيث السرعة وتنفيذ الأوامر، مما يجعله مناسبًا جدًا للمستخدمين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجيتهم التقنية.

وعلى الرغم من هذه التحسينات، أوضحت أوبن إيه أي أن GPT-4.1 لا يُصنف كـ"نموذج متقدم" وهو تصنيف يمنح للنماذج التي تقدم قدرات أو طرق تفاعل جديدة جذريًا، لذلك لا يخضع النموذج لنفس معايير السلامة والتقارير الصارمة المطبقة على النماذج المتقدمة.

في رده على تساؤلات تتعلق ببروتوكولات الأمان والسلامة الخاصة بالنموذج، قال يوهانس هايدكي، رئيس أنظمة السلامة في أوبن إيه أي، عبر منشور على منصة إكس: "يبنى GPT-4.1 على أعمال السلامة والتدابير الوقائية المطورة لنموذج GPT-4o.

ومن خلال تقييمات السلامة القياسية لدينا، يقدم GPT-4.1 أداءً مماثلاً لـ GPT-4o، مما يدل على أن التحسينات يمكن تقديمها دون إدخال مخاطر أمان جديدة."

وأضاف هايدكي أن GPT-4.1، رغم كونه ترقية ملحوظة، لا يتجاوز مستوى "o3" من حيث الذكاء أو طرق التفاعل، وأوضح: "لم يقدم طرقًا جديدة للتفاعل مع نماذج الذكاء الاصطناعي"، وهو ما يفسر بقاء GPT-4.1 ضمن تصنيف أمان النماذج الحالي لدى أوبن إيه أي.

ويأتي هذا التطور بعد خطوة سابقة لأوبن إيه أي في 30 أبريل، حيث بدأت في التخلص التدريجي من نموذج GPT-4.0 بالكامل من منصة ChatGPT وهدف هذه الخطوة كان تقليل الالتباس بين المستخدمين عبر تبسيط خيارات النماذج والتركيز على النسخ الأحدث والأكثر كفاءة.