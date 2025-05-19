شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق جوجل I/O 2025 غدًا مع تركيز مكثف على الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة جوجل لانطلاق مؤتمرها السنوي الأبرز Google I/O لعام 2025، غدًا الثلاثاء 20 مايو، من مدرج شورلاين بمدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، وكما هو معتاد، سيكون الحدث متاحًا عبر بث مباشر على قناة جوجل الرسمية في يوتيوب، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للمؤتمر، ما يتيح للجمهور حول العالم متابعته لحظة بلحظة.

الحدث، الممتد ليومين، سيبدأ بكلمة رئيسية في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت الساحل الغربي الأمريكي (8 مساءً بتوقيت غرينتش)، ويتوقع أن يهيمن الذكاء الاصطناعي على جدول أعماله، كما حدث في نسخة العام الماضي، حيث تكرر ذكر مصطلح “الذكاء الاصطناعي” أكثر من 120 مرة خلال الجلسة الافتتاحية وحدها.

ما الذي يمكن توقعه في Google I/O 2025؟

من أبرز التوقعات هو الإعلان عن نظام Android 16، الذي ظهر في عدة تحديثات على برنامج The Android Show. النظام الجديد قد يقدم تحسينات على أدوات التحكم في الصوت، وميزات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع “الحماية المتقدمة” لتعزيز الأمان، إلى جانب تحديثات لمنصة Health Connect تشمل تتبعًا أدق للصحة واللياقة ومشاركة السجلات الطبية.

أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فستواصل منصة Gemini تصدر المشهد، مع احتمال الكشف عن إصدار جديد تحت اسم Gemini 2.5 Pro أو حتى Gemini Ultra، المتوقع أن يقدم أداءً أقوى في التحليل المنطقي ومساعدة المطورين في بناء تطبيقات أكثر ذكاءً. ومن الممكن أن تعود مشروعات مثل Project Astra للظهور من جديد، ربما من خلال نظارات ذكية أو مساعدين افتراضيين مطورين، إلى جانب مشروع جديد يُعرف باسم Project Mariner، يُعتقد أنه يهدف لتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ المهام على الإنترنت نيابةً عن المستخدم.

ومن المنتظر كذلك الكشف عن نظام Android XR، وهو نظام تشغيل مخصص للواقع المختلط تم تطويره بالشراكة مع سامسونغ، ليكون بمثابة رد جوجل على أنظمة Meta وApple.

وقد يتم أيضًا تسليط الضوء على نظارة سامسونغ الجديدة المعروفة باسم Project Moohan، التي ستعمل جنبًا إلى جنب مع Gemini لتقديم تجارب غامرة في الواقع الممتد.

إلى جانب كل ذلك، قد تكشف جوجل عن تحديثات لخدماتها الأساسية مثل Gmail وChrome وGoogle Workspace، مع دمج أوسع لأدوات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية وتحسين تجربة المستخدم.