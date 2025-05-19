تكنولوجيا: شاومي تكشف عن ميكروويف ذكي بسعة 20 لتر بتصميم بسيط وكفاءة مذهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي في الصين ميكروويف Mijia الجديد بسعة 20 لتر، تحت اسم Mijia 20L Energy-Saving Microwave، والمتوفر حاليًا للبيع عبر منصات مثل JD.com بسعر 349 يوان صيني (حوالي 48 دولارًا أمريكيًا).

جاء الميكروويف بتصميم بسيط بالكامل باللون الأبيض، مع واجهة أمامية سلسة وباب يُفتح بالضغط، حيث تخلت شاومي عن المقبض التقليدي لتمنح الجهاز مظهرًا أنظف. كما اعتمدت على مقبضين دوّارين لضبط الوقت ومستوى الطاقة، ما يُسهل استخدامه بيد واحدة.

يُنتج الميكروويف قوة تسخين تبلغ 700 واط، ويعتمد على تقنية مغنطرون من الجيل الجديد. وتؤكد شاومي أن الجهاز قادر على تسخين كوب من الحليب أو شطيرة في حوالي دقيقة واحدة عند استخدام الحد الأقصى للطاقة.

كما يمكن ضبط المؤقت حتى 35 دقيقة، مما يجعله مناسبًا لتحضير أطباق متعددة مثل البطاطس المشوية، والخضروات المطهية بالبخار، والحلويات.

تبلغ السعة الداخلية 20 لترًا، ويتضمن الجهاز صينية زجاجية دوارة قابلة للإزالة، ويعتمد على نظام تسخين ثلاثي الأبعاد بزاوية 360 درجة لضمان توزيع متساوٍ للحرارة وتقليل النقاط الباردة. كما يتميز التجويف الداخلي بسطح مغطى بطبقة نانوية مقاومة للبقع، ما يسهل عملية التنظيف.

زودت شاومي الجهاز بـ خمسة مستويات طاقة قابلة للتعديل، مما يسمح باستخدام الطاقة المنخفضة لتليين الزبدة، أو الطاقة العالية لطهي المأكولات البحرية. كما أضافت وضعًا خاصًا لإذابة الثلج مزودًا بمقبض منفصل، يُساعد على تذويب الأطعمة المجمدة مع الحفاظ على رطوبتها وقيمتها الغذائية.

ويحمل الجهاز تصنيف كفاءة طاقة من المستوى الثاني وفقًا لمعيار GB 24849-2017 الصيني. ورغم أنه ليس الأعلى في التصنيف، إلا أنه يقدم توازنًا جيدًا بين الأداء واستهلاك الطاقة.

وفي ظل تزايد الاهتمام بالاستدامة وارتفاع فواتير الكهرباء، تمثل هذه التحسينات خطوة عملية مهمة على المدى الطويل.

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