تكنولوجيا: LG تطلق شاشة منحنية 34 بوصة بنسبة 21:9 تعمل بنظام webOS لتشغيل الوسائط وOffice 365 بدون حاسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت LG شاشة جديدة من فئة MyView الذكية تحمل اسم LG 34SR63QA-W، وتأتي بقياس 34 بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع 21:9، بدقة 3440 × 1440 بكسل، وتستهدف الاستخدامات المتنوعة في العمل والترفيه.

تعمل الشاشة بنظام webOS 23، وتدعم تقنيات Bluetooth 5.0 وWi-Fi 802.11ac، مما يتيح توصيل الأجهزة الطرفية اللاسلكية، إلى جانب دعم Apple AirPlay وApple Home لبث المحتوى، والوصول المباشر إلى خدمات البث مثل Netflix، وMicrosoft Office 365، والتلفاز المباشر، وغير ذلك من الخدمات عبر الإنترنت، وكل ذلك دون الحاجة إلى توصيل حاسب.

تأتي الشاشة بانحناء 1800R، أي أن نصف قطر الدائرة التي تُشكّلها الشاشة يبلغ 1800 ملم، ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة محيطية أكثر عمقًا.

وتتميز اللوحة المضادة للانعكاس بمعدل تحديث يبلغ 100 هرتز، مع دعم HDR10 ونسبة تباين 1:3000، وزاوية رؤية واسعة تصل إلى 178 درجة.

تبلغ درجة السطوع النموذجية 300 نتس/م²، في حين لم تُحدد الشركة السطوع الأقصى. وتبلغ سرعة الاستجابة 5 مللي ثانية، مع تغطية 99% من نطاق ألوان sRGB. وتوفر الشاشة صوتًا ستيريو من خلال مكبرين بقوة 7 واط لكل منهما.

يتم تشغيل الشاشة من خلال منفذ USB-C (DP ALT) متصل بحاسب أو مصدر طاقة خارجي، كما تدعم منفذي HDMI. ويحتوي محور التوصيل المدمج على منفذي USB-A للأجهزة الطرفية، وتدعم الشاشة التحكم الصوتي عند استخدام جهاز LG Magic Remote المتوفر اختياريًا.

يتم بيع الشاشة بسعر تجزئة يبلغ 399.99 دولارًا أمريكيًا، وهي متوفرة حاليًا على متجر أمازون في الولايات المتحدة بسعر مخفّض يبلغ 369.99 دولارًا.

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