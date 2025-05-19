شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الذى يمكن توقعه من مؤتمر Google I/O 2025 بخلاف أندرويد 16؟ والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق مؤتمر "جوجل" السنوي للمطورين، Google I/O، في 20 مايو الجاري، وبينما كانت نسخة المؤتمر في السابق تركز في الأساس على تقديم الإصدارات الجديدة من نظام التشغيل أندرويد والميزات القادمة للملايين من الأجهزة، فإن التركيز في السنوات الأخيرة تحوّل بشكل ملحوظ نحو جهود الشركة المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة عبر منصة "Gemini" التي تم دمجها في عدد من منتجات جوجل، ويبدو أن نسخة هذا العام لن تكون استثناءً.

ولأول مرة، نظمت جوجل حدثًا تمهيديًا على يوتيوب للحديث عن أندرويد 16، الذي بات متاحًا حاليًا بنسخته التجريبية للمطورين، وخلال الحدث، استعرض عدد من كبار التنفيذيين التغييرات الجوهرية التي يشهدها النظام، وعلى رأسها التصميم الجديد المعروف باسم "Material Three Expressive"، والذي يُعد من أكبر تحديثات واجهة أندرويد في السنوات الأخيرة.

والتصميم الجديد يتميّز بألوان أكثر جرأة، ورسوميات متحركة حديثة، وانسيابية أكبر في التنقل بين التطبيقات والخدمات، وبما أن هذا الإعلان لم يتم تضمينه في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، فمن المرجح أن هناك ما هو أهم ستتحدث عنه جوجل وهو الذكاء الاصطناعي.

كما في المؤتمرات السابقة، من المتوقع أن يعتلي الرئيس التنفيذي لجوجل، سوندار بيتشاي، المنصة للحديث عما أنجزته الشركة خلال العام الماضي لتجعل منتجاتها أكثر ذكاءً، ويأتي ذلك عبر دمج نماذج "Gemini" ليس فقط في الخدمات الموجّهة للمستهلكين، بل في بنية كل منتج تقريبًا، مثل نتائج البحث، وخرائط جوجل، ويوتيوب، وجيميل، وأدوات "Google Workspace"، وحتى في تجربة أندرويد الأساسية.

رغم أن جوجل تأخرت نسبيًا عن منافسيها في سباق الذكاء الاصطناعي، لا سيما خلف "OpenAI"، فإن جهودها الأخيرة جعلت من "Gemini" واحدًا من أبرز نماذج المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ولهذا، يبدو من الطبيعي أن تدفع الشركة نحو دمج "Gemini" في كافة خدماتها، ومن الملاحظ أن "مساعد جوجل" التقليدي بدأ يختفي تدريجيًا من هواتف أندرويد، ما قد يمهد لإطلاق مساعد ذكي متطور على غرار ChatGPT، لكن مدعوم بأحدث إصدارات Gemini.

لكن الذكاء الاصطناعي لن يكون الموضوع الوحيد في المؤتمر، تعمل جوجل على العديد من المشاريع الأخرى التي قد ترى النور لأول مرة خلال I/O 2025، ومن بين هذه المشاريع، منصتها الخاصة بتقنيات الواقع الممتد XR، التي تعمل عليها منذ سنوات، وقد يكون الوقت قد حان للكشف عنها، خاصة مع دخول سامسونج في هذا المجال ومحاولتها منافسة آبل.

كما قد يشهد المؤتمر الإعلان عن مشاريع جوجل التجريبية، مثلما حدث سابقًا مع "Project Starline"، والتي قد تصبح أكثر إثارة إذا أُدمجت بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبينما قد تغطي أخبار الذكاء الاصطناعي على أندرويد 16، فإن تخصيص حدث تمهيدي للكشف عن أبرز ميزاته يعد خطوة منطقية، ومع ذلك من المنتظر أن تتحدث جوجل مجددًا عن أندرويد 16 خلال المؤتمر في سياق إبراز كيف يكمل تطوير النظام جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وإذا نجحت جوجل في تقديم ما وعدت به، فقد يكون I/O 2025 اللحظة التي يخرج فيها Gemini من ظل ChatGPT ليصبح منافسًا فعليًا على الساحة.