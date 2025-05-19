سر الجهاز الغامض على طاولة ترامب يثير التساؤلات في لقاء مفاجئ مع الرئيس السوري

الشارقة - اميمة ياسر - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من لقاء جمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس، في مشهد أثار الكثير من التساؤلات والجدل السياسي والإعلامي.

ولفت النشطاء إلى وجود جهاز غريب الشكل على الطاولة أمام ترامب خلال اللقاء، ما أثار موجة تكهنات بشأن طبيعته ووظيفته. ورجّح بعض المعلقين أنه جهاز اتصال يستخدم في المكالمات الجماعية (conference call)، بينما رأى آخرون أنه قد يكون مرتبطًا بأنظمة اتصالات متقدمة أو أمنية.



رفع عقوبات ومصافحة مستقبلية مع اتفاقيات إبراهيم

اللقاء جاء بعد إعلان ترامب عن خطة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، بطلب من ولي العهد السعودي، واصفًا الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بأنه "شاب جذاب، قوي البنية، وله ماضٍ قوي"، مضيفًا أن أمامه "فرصة حقيقية للحفاظ على وحدة سوريا".

كما أشار ترامب إلى أن الشرع أبدى استعدادًا للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، في خطوة مفاجئة في سياق التطورات الإقليمية، لكنه أوضح أن "على سوريا تصحيح أوضاعها أولاً" قبل أي خطوات فعلية في هذا الاتجاه.



ماضٍ مثير للجدل للرئيس السوري المؤقت

الشرع، الذي عُيّن مؤخرًا رئيسًا مؤقتًا لسوريا في إطار تسوية سياسية لم تتضح معالمها بالكامل، كان في السابق أحد مؤسسي جبهة النصرة، الجماعة التي بايعت تنظيم القاعدة. لكنه انفصل عنها عام 2016، بحسب تقرير صادر عن المركز الأمريكي للتحليلات البحرية (CNA).

الصور التي وثّقت هذا اللقاء أثارت جدلاً واسعًا بين مؤيدين يرون فيه تحركًا نحو تسوية إقليمية غير مسبوقة، ومنتقدين يرون أن ماضي الشرع لا يؤهله لقيادة سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.