تكنولوجيا: Xiaomi تُطلق Pad 7 Ultra و15S Pro مع معالج XRing O1 نهاية الشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب من Digital Chat Station أن Xiaomi ستُطلق Pad 7 Ultra بشاشة OLED 14 بوصة و15S Pro مع معالج XRing O1 الجديد في الصين هذا الشهر، بجانب Civi 5 Pro وسيارة YU7 الكهربائية.

ستُطلق Xiaomi مجموعة من الأجهزة الجديدة نهاية الشهر الجاري، بما في ذلك Xiaomi Pad 7 Ultra بشاشة OLED 14 بوصة وXiaomi 15S Pro، إلى جانب معالج جديد مطور ذاتيًا ومركبة كهربائية جديدة. المعالج الجديد، XRing O1، سيظهر لأول مرة هذا الشهر، وتشير المعلومات إلى أنه سيُستخدم في عدة أجهزة.

وفقًا لـ Digital Chat Station، ستُزوّد Xiaomi جهازين على الأقل بمعالج XRing O1: الأول هو Xiaomi 15S Pro كما أُشيع منذ أشهر، والثاني هو Xiaomi Pad 7 Ultra. يُعتبر Pad 7 Ultra، الذي كان يُعرف سابقًا بـ Pad 7 Max بسبب شاشته الكبيرة، الطراز الرائد في سلسلة أجهزة Xiaomi اللوحية، ومن المتوقع أن يأتي بشاشة OLED 14 بوصة – وهي الأولى من نوعها لـ Xiaomi – مع شحن بقوة 120 واط. أما Xiaomi 15S Pro فهو أقل وضوحًا لكنه يُشاع أن يكون مشابهًا لـ Xiaomi 15 Pro.

بما أن طرازات Xiaomi 15 Pro أو سلسلة S السابقة لم تُطلق خارج الصين، فمن غير المتوقع أن يصل Xiaomi 15S Pro عالميًا، لكن Pad 7 Ultra قد يكون استثناءً، إذ تُصدر Xiaomi عادةً أجهزتها اللوحية في الأسواق العالمية لاحقًا. سيُطلق Xiaomi 15S Pro وPad 7 Ultra في الصين نهاية الشهر مع XRing O1، بجانب Civi 5 Pro، أجهزة أخرى، وسيارة YU7 SUV الكهربائية الجديدة.

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