شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد الفضاء البريطانى تيم بيك ينتقد مهمة الفنانة كاتى بيرى الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

أثارت رحلة الفنانة كاتي بيري الفضائية التي استغرقت 11 دقيقة، ردود فعل كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها لم تحظو على إعجاب رائد الفضاء البريطاني تيم بيك الذى قال، إن أحدث مهمة نظمتها شركة جيف بيزوس، بلو أوريجين، لم تحقق "فائدة كبيرة".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال بيك: "يجب أن يكون كل ما نفعله في الفضاء متعلقًا بالفوائد التي تعود على المجتمع، وتطوير العلوم والاستكشاف والمعرفة البشرية، لذا، لا أرى فائدة كبيرة إذا لم تُحقق المهمة بعضًا من هذه الأهداف على الأقل".

وفى هذه الرحلة، إلى جانب كاتي بيري، حملت مهمة بلو أوريجين في 14 أبريل لورين سانشيز (خطيبة رئيس بلو أوريجين جيف بيزوس)، والمنتجة كيريان فلين، ومقدمة البرامج التلفزيونية جايل كينج، والمهندسة عائشة بو، والناشطة أماندا نجوين على ارتفاع 66.5 ميلًا فوق الأرض.

قال الرائد بيك إن "العلاقات العامة لم تُدار بشكل جيد" للرحلة الفضائية شبه المدارية، التي استغرقت 10 دقائق و21 ثانية فقط"، مضيفا "كان اثنان من أفراد الطاقم سفراءً مرموقين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومرشحًا لجائزة نوبل، ولم يُذكر الكثير عن ذلك".

ويُطلق برنامج بلو أوريجين الفضائي، الذي يقتصر حتى الآن على الأثرياء أو ذوي النفوذ، رحلاتٍ قصيرةً إلى الفضاء، ثم يعيدهم سالمين إلى الأرض.

يُعدّ هذا كله جزءًا من صناعة جديدة تُعرف باسم "سياحة الفضاء"، حيث لا يشترط أن تكون رائد فضاء محترفًا للاستمتاع بتجربة السفر الفضائي العميقة.

وأضاف الرائد بيك: "على أقل تقدير، فإن لمهام "سياحة الفضاء" هذه دورًا في إلهام الجيل القادم، ولكن فقط إذا نُفذت بشكل صحيح".

