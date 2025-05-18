تكنولوجيا: تسريب يكشف سعة بطارية ووزن iPhone 17 Air المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد من داخل سلسلة توريد أبل عن تفاصيل مثيرة تخص هاتف iPhone 17 Air القادم، أبرزها سُمك الجهاز الذي سيبلغ 5.5 ملم، إلى جانب سعة البطارية التي أثارت الكثير من الجدل، نظرًا لما تبدو عليه من تواضع مقارنة بمواصفات عام 2025.

وفقًا للتسريب، سيأتي الهاتف ببطارية سعتها 2800 مللي أمبير فقط، وهي أقل بكثير من بطارية Galaxy S25 Edge التي تبلغ سعتها 3900 مللي أمبير، رغم تقارب حجم الهاتفين.

ومع ذلك، تشير بعض التقديرات إلى إمكانية استخدام أبل لتقنية بطاريات عالية الكثافة، ما قد يرفع السعة الفعلية بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%.

بالإضافة إلى ذلك، كشف التسريب عن وزن الجهاز، والذي سيبلغ 145 جرامًا، أي أقل من وزن Galaxy S25 Edge، بالرغم من أن الأخير يتمتع بشاشة أكبر.

في هذا السياق، ظهرت نظرية تشير إلى أن أبل قد تتعمّد تقليص سعة البطارية بهدف دفع المستخدمين إلى شراء الأغطية الذكية المزودة ببطاريات.

بينما تشير تقارير أخرى إلى أن الشركة تعمل على تطوير ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة استهلاك الطاقة بذكاء، ما قد يعوض ضعف السعة ويوفر عمر بطارية مقبول.

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