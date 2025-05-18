شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء: الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى خط ساخن فضائى للطوارئ بمدار الأرض والان مع تفاصيل الخبر

يتعين على الولايات المتحدة التحرك فورًا لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها الأصول الفضائية، وإيجاد مناهج جديدة لإدارة حركة المرور الفضائية لدعم اقتصاد الفضاء المتنامي، ودمج المنظورات التجارية في سياسات الفضاء المدنية والوطنية.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، كشف تقرير فريق عمل رعاه مجلس العلاقات الخارجية، والذي سُلِّط الضوء عليه خلال ندوة الفضاء الأربعين، المعنون "تأمين الفضاء: خطة عمل أمريكية"، أنه إذا أرادت الولايات المتحدة التكيف مع المشهد التجاري والتكنولوجي والأمني الوطني المتسارع في الفضاء اليوم، فعليها أن تجعل الفضاء أولوية وطنية قصوى.

كما يدعو التقرير إلى إنشاء خط ساخن فضائي مع الصين، يُستخدم لتقليل مخاطر سوء التقدير أو سوء الفهم في الحالات المختلفة بمدار الأرض.

قالت إستر بريمر، الزميلة البارزة في الحوكمة العالمية بمجلس العلاقات الخارجية (CFR)، إن فريق عمل مُشكل خصيصا اقترح خطة من سبعة أجزاء، تحث صانعي السياسات على إعادة صياغة نهجها للحفاظ على الريادة الأمريكية في مجال الفضاء.

وأضافت بريمر: "لا توجد منظمة دولية واحدة تُساعد في إدارة الفضاء، ولكن يُمكننا العمل مع المؤسسات المُتاحة لدينا".

يُعدّ مجلس العلاقات الخارجية مركزًا بحثيًا مستقلًا، يُقدّم أفكارًا وتحليلات ذات صلة بالسياسات حول القضايا المهمة التي تواجه الولايات المتحدة والعالم.