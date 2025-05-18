شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تؤجل إصدار نموذج الذكاء الاصطناعى "Behemoth" والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن شركة ميتا بلاتفورمز تؤجل إصدار نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد "بيهموث" بسبب المخاوف بشأن قدراته.

ويواجه مهندسو الشركة صعوبة في تحسين قدرات نموذج Behemoth كبير اللغات بشكل كبير، مما أدى إلى طرح أسئلة بين الموظفين حول ما إذا كانت التحسينات على الإصدارات السابقة كبيرة بما يكفي لتبرير الإصدار العام، حسبما ذكر التقرير.

وفى بداية تطويره، كان من المقرر إطلاق Behemoth داخليًا في أبريل ليتزامن مع مؤتمر Meta الافتتاحي للذكاء الاصطناعي للمطورين، ولكن لاحقًا، تم تأجيل الموعد المحدد لإطلاق النموذج إلى يونيو، وفقًا للتقرير.

وأوضح التقرير أنه تم تأجيل الإطلاق إلى الخريف أو ما بعده، وكانت شركة ميتا قد أعلنت في أبريل أنها كانت تستعرض برنامج Llama 4 Behemoth، والذي وصفته بأنه "أحد أذكى برامج الماجستير في القانون في العالم وأقوى برامجنا حتى الآن ليكون بمثابة مدرس لنماذجنا الجديدة".

وقد أصدرت أحدث نسخة من برنامج LLM Llama، والتي أطلق عليها اسم Llama 4 Scout وLlama 4 Maverick، في ذلك الشهر.