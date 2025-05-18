شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارة Vision Pro من آبل تواجه انتقادات واسعة.. الوزن والتطبيقات المحدودة أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

بعد مرور عام على إطلاقها الذي حظي بتوقعات كبيرة، يبدو أن نظارة "فيجن برو" Vision Pro من آبل تواجه صعوبات في تلبية هذه الآمال، فبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن عددًا من المستخدمين الأوائل للنظارة أعربوا عن عدم رضاهم عن التصميم، وفائدة الجهاز في الحياة اليومية، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بالبرمجيات.

النظارة التي قدمت على أنها ثورة في طريقة تفاعل الناس مع العالم الرقمي من خلال الدمج بين الواقع الافتراضي والمعزز، تحولت بالنسبة لكثيرين إلى تجربة معقدة وغير مريحة، ويشير عدد من المستخدمين الأوائل إلى أن الجهاز لا يقدم ما يبرر سعره المرتفع، خصوصًا مع مشكلات الراحة والاستخدام العملي.

كما أن أحد المستخدمين وصف الجهاز بأنه "مغناطيس للغبار"، وأشار إلى أنه لم يستخدمه سوى أربع مرات فقط منذ العام الماضي، بينما قال مستخدم آخر إن حجم النظارة الكبير يجعل استخدامها لأكثر من ثلاثين دقيقة يسبب آلامًا في الرقبة، ويبدو أن هذه الشكاوى منتشرة بين عدد من المستخدمين، الذين أشاروا إلى أن وزن الجهاز وضخامته يمثلان عائقًا أمام الاستخدام المطول.

ولا تتوقف الانتقادات عند الجوانب المادية، بل تشمل أيضًا محدودية التطبيقات المتوفرة، فقد عبر بعض المستخدمين عن خيبة أملهم من عدم وجود مجموعة متنوعة من التطبيقات المصممة خصيصًا للاستفادة من إمكانيات الجهاز، وبدلاً من ذلك وجدوا مكتبة التطبيقات فقيرة، ما جعل الاستخدام يقتصر على الانبهار الأولي والعروض التقديمية من حين لآخر، دون إقبال حقيقي على الاستخدام اليومي، هذا النقص يعزز الانطباع بأن "فيجن برو" لا يزال في مرحلة النموذج الأولي، وليس منتجًا ناضجًا جاهزًا للمستهلكين.

وتطرح النظارة أيضًا إشكالات اجتماعية، إذ يسبب ارتداؤها في الأماكن العامة شعورًا بالحرج أو العزلة، ما يقلل من رغبة المستخدمين في استخدامها لفترات طويلة أو في وجود آخرين، هذه المسألة تسلط الضوء على التحدي الكبير الذي تواجهه آبل في محاولتها جعل هذه التكنولوجيا المستقبلية مقبولة في الحياة اليومية.

وكانت آبل قد كشفت عن نظارة "فيجن برو" لأول مرة خلال مؤتمر المطورين WWDC في عام 2023، وبدأت في شحنها للعملاء بعد ثمانية أشهر من الإعلان، لتدخل الشركة بذلك رسميًا سوق الواقع المختلط، ويباع الجهاز بسعر 3500 دولار، ما يجعله منتجًا فائق الفخامة ويثير تساؤلات حول مدى جدواه للمستخدم العادي في ظل هذه التكلفة المرتفعة.