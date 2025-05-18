تكنولوجيا: Oppo تستعد لإطلاق K13 Turbo في شهر يونيو مع مروحة تبريد وأضواء RGB ومعالج Snapdragon 8s Gen 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت كوالكوم الشهر الماضي عن معالج Snapdragon 8s Gen 4، وقد وصلت بالفعل إلى السوق الصينية هواتف مثل iQOO Z10 Turbo Pro وRedmi Turbo 4 Pro المزودة بهذا المعالج.

كما يستعد هاتف Xiaomi Civi 5 Pro المزمع إطلاقه هذا الشهر في الصين ليكون مزودًا بنفس الشريحة. والآن، تظهر تقارير جديدة تشير إلى أن شركة Oppo تخطط لإطلاق هاتف جديد من سلسلة K يعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 4 في يونيو المقبل داخل السوق الصينية.

وقد كشف المسرب Digital Chat Station عبر منشور على Weibo أن هاتف Oppo K13 Turbo المتوقع إطلاقه في يونيو أو يوليو سيكون مزودًا بمروحة تبريد نشطة مدمجة داخل وحدة الكاميرا، وهو ما ظهر في صورة مسربة منذ أبريل الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الهاتف على تصنيف IPX8 لمقاومة الماء، مما يعزز متانته. كما سيأتي مزودًا بإضاءة RGB لإضافة لمسة جمالية، مع هيكل من البلاستيك في الإطار الأوسط، وحساس بصمة بصري قصير المدى للأمان.

يُذكر أن Oppo كانت قد أطلقت مؤخرًا هاتف K12 كآخر إصدارات سلسلة K في الصين، ويُتوقع أن ينافس K13 Turbo هواتف مثل iQOO Z10 Turbo وRedmi Turbo 4 Pro من حيث الأداء.

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن بقية مواصفات الهاتف، كما لم تتضح خطط الشركة لإطلاقه في الأسواق العالمية أو الاسم الذي سيحمله في حال تم ذلك.

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