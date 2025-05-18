شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إضاءة القمر تقل للنصف فى غضون يومين.. اعرف ليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 21 يومًا، وهو في طور الأحدب المتناقص من دورته القمرية، حيث تبلغ نسبة إضاءته 68٪، وفى غضون يومين سيصل للنصف، حيث سيكون في مرحلة جديدة تسمى بمرحلة قمر الربع الأخير.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد ضوء فضي، هذه التغيرات في المظهر هي مراحل القمر.

تحدث المراحل الأربع الرئيسية للقمر وهى القمر، الربع الأول، البدر، الربع الأخير، بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر في أكثر مراحله إبهارًا.

ستكون مرحلة القمر التالية هي "قمر الربع الأخير"، والمعروفة أيضًا باسم قمر الربع الثالث، حيث سيحدث ذلك يوم الثلاثاء 20 مارس، وخلال الربع الأخير، سيظهر النصف الأيسر فقط من القمر مضاءً، كما يُرى من الأرض.